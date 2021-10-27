Минтранс готовит план реализации Транспортной стратегии

В России в ближайшие годы планируется увеличить пропускную способность аэропортов в туристических центрах, расширить сеть автодорог, повысить уровень воды в реках для судоходства, а также модернизировать ключевые пункты пропуска через госграницу. В результате будет построена опорная транспортная сеть, отметил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации замдиректора департамента экономики и проектов минтранса Андрей Бахаев.

Определения опорной сети для разных видов транспорта прописаны в обновленном проекте Транспортной стратегии до 2030 года. После ее утверждения минтранс в течение шести месяцев разработает план реализации, отметил Бахаев.

Пропускную способность аэропортов планируется увеличить с привлечением частных инвестиций. В ряде аэропортов уже строят инфраструктуру с привлечением более 60 млрд рублей частных инвестиций. Планируется реконструировать аэропорты для обеспечения маршрутной сети Единой дальневосточной авиакомпании. Для улучшения условий судоходства начата работа по строительству основных сооружений Багаевского гидроузла на реке Дон. Кроме того, ведется подготовка к строительству дополнительных камер Городецкого гидроузла на Волге. Завершить оба проекта планируется в 2024 году.

До 2030 года планируется реализовать проект по обеспечению круглогодичной навигации на Каспии и Азове. Наконец, до 2027 года минтранс модернизирует 58 приоритетных пунктов пропуска через госграницу, которые обеспечивают до 80% всех международных перевозок в России.