Минтранс модернизирует 58 приоритетных пунктов пропуска через госграницу

Минтранс планирует до 2027 года модернизировать 58 приоритетных пунктов пропусков через госграницу, сообщил в Совете Федерации заместитель директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России Акоп Акопян.

"Минтранс провел инвентаризацию. В результате процесса согласования сформирован перечень из 58 приоритетных пунктов пропуска, которые участвуют в обеспечении более 80% грузового и пассажирского и транспортного потока", - сказал он в ходе парламентских слушаний "О построении опорной транспортной сети Российской Федерации, интегрированной в международную систему трансграничных перевозок".

Для приведения в нормативное состояние одного пункта пропуска требуется около 2 млрд рублей. На модернизацию всех 313 функционирующих объектов потребуется более 300 млрд рублей. С учетом ежегодного бюджетирования системы пунктов пропуска на уровне 15 млрд рублей, такой объем финансов охватить невозможно, потому были выбраны приоритетные пункты пропуска, которые обеспечивают основной транспортный поток, пояснил представитель Минтранса.

Модернизация 15 пунктов пропуска уже началась в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница" и госпрограммы "Развитие транспортной системы". "Они уже обеспечены финансированием до 2024 года. Остается 43 объекта, которые требуют дополнительного финансирования и подлежат модернизации в период с 2022 по 2027 годы", - сказал Акопян.

Он отметил, что бюджетные ассигнования на 2022 и 2023 годы уже предусмотрены.

При этом, основная часть объектов находится в ненормативном состоянии, ряд объектов не отвечают современным требованиям, добавил представитель Минтранса.