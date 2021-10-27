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27.10.2021 16:52
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил проект федерального бюджета с руководством Госдумы

Текст: Владимир Кузьмин
Накануне первого чтения в Государственной Думе проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы премьер-министр Михаил Мишустин обсудил законопроект с руководством нижней палаты парламента.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Госдума нового созыва работает чуть больше двух недель, но правительство уже активно взаимодействует с депутатами, заметил глава кабинета министров. Структура комитетов палаты сформирована в соответствии с федеральными органами исполнительной власти, и это нам позволит усилить конструктивное взаимодействие", - уверен Мишустин. Профильные вице-премьеры и министры регулярно встречаются с соответствующими комитетами. Палата успела рассмотреть отчет об исполнении федерального бюджета этого года, первое чтение прошел важный, по словам премьера, закон о дачной амнистии. "В целом работа с депутатским корпусом идет эффективно по самому широкому кругу вопросов, которые волнуют наших людей", - считает председатель правительства.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Сейчас главный вопрос в повестке Думы - проект федерального бюджета на следующие три года. "Документ был подготовлен с учетом задач, которые поставил перед нами президент, и прежде всего это вопросы, связанные с достижением национальных целей развития, определенных главой государства, - обратил внимание Михаил Мишустин. - В проекте бюджета предусмотрены меры по поддержке и людей, и бизнеса. Это в том числе важнейшие меры по борьбе с коронавирусом, по поддержке врачей, всей системы здравоохранения, по развитию регионов, по масштабным инфраструктурным проектам".

В правительстве рассчитывают, что первое чтение пройдет так же конструктивно, как шла подготовка главного финансового документа страны. "Мы готовы к открытому диалогу со всеми депутатами, чтобы в результате этой работы был принят сбалансированный государственный бюджет, который станет основой для успешного развития страны на ближайшие три года", - сказал премьер-министр.

Предложений от парламентариев будет много, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Для нас бюджет - главный финансовый инструмент в достижении поставленных национальных целей развития нашей страны, и конечно бюджету уделяется особое внимание", - подчеркнул он. Связано это с тем, что через него депутаты ищут возможность помочь людям в решении их проблем. К тому же не так давно завершилась избирательная кампания, и народные избранники пришли после встреч с гражданами, понимая, какие проблемы их беспокоят. "Через бюджет будет идти поиск решения вопросов, выполнения предвыборных обещаний. Поэтому бюджет однозначно необходимо изучать скрупулезно", - считает Володин.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Законодательная власть Госдума Бюджет 2022-2024

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