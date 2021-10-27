Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения. Всю информацию он предоставил с помощью электронной формы на портале госуслуг.

"На сайте простая навигация, понятно, как действовать. Часть сведений уже введена из вашего профиля. Можно выбирать ответы из списка или заполнять в свободной форме", - заметил глава правительства.

Он призвал граждан принять участие в переписи. "Все эти сведения позволят сделать более эффективными программы по социальной поддержке и улучшить качество жизни людей. Это значит сделать более выверенными решения о строительстве в вашем регионе детских садов и новых школ, поликлиник и больниц, о создании новых рабочих мест", - заявил Мишустин.