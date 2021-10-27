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Рубрика: В мире

На слушаниях в конгрессе гиганты соцсетей дистанцировались от Facebook

Текст: Максим Макарычев

На слушаниях в конгрессе о влиянии Instagram на детей представители крупнейших американских социальных сетей дистанцировались от Facebook. На эти слушания, которые прошли на Капитолии во вторник, были приглашены представители Snapchat, TikTok и YouTube. Вопросы, адресованные им конгрессменами, касались пагубного воздействия на психическое здоровье подростков и их внешний вид, а также подталкивания к вредоносному контенту, уточняет NBC News.

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По словам руководства Snapchat, эта соцсеть была создана как "противоядие от вредоносных сетей", и рассказала, чем приложение принципиально отличается от Facebook и Instagram. В YouTube заявили, что предназначенные для детей и подростков - YouTube Kids и YouTube под наблюдением, не поддерживают такие функции, как комментарии или чат, и не допускают персонализированную рекламу. А представитель TikTok заявил, что это развлекательная платформа, не ориентированная на прямой обмен сообщениями между пользователями.

Слушание было вызвано обеспокоенностью американских политиков и общественности планами Facebook по запуску версии Instagram для детей младше 13 лет, а также сообщениями The Wall Street Journal, в которых раскрывалось, как именно Instagram может оказаться вредным для подростков. За несколько дней до слушания глава Instagram Адам Моссери сказал, что компания приостановила разработку версии приложения по обмену фотографиями для детей.

В мире В мире США Компании Информационные технологии Facebook

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