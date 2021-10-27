Названы сроки проведения очередного "Славянского базара в Витебске"

Заглядывая за горизонты будущего форума, он дал понять, что в 2022 году, помимо традиционных мероприятий фестиваля, большое внимание будет уделяться проведению музыкальных конкурсов среди молодых исполнителей и детей.

В поле зрения организаторов витебского фестиваля, уточнил вице-премьер, будет находиться подготовка белорусских конкурсантов, которые будут представлять интересы Синеокой в рамках международного конкурса. В предыдущем фестивале, напомнил он, участвовали представители 32 стран, то есть его "статус не только сохраняется, но и прирастает новыми странами и участниками". Словом, "всех, кто едет к нам с добрыми помыслами и творческими проектами, мы с радостью принимаем на "Славянском базаре", - подчеркнул он.

Важнейшим элементом работы организаторов назвал заместитель премьер-министра также подготовку инфраструктуры города и новых проектов для привлечения молодежной аудитории. "Сложившиеся жизнью и практикой традиции должны постепенно передаваться молодому поколению, а чтобы им было действительно интересно, мы будем готовить новые проекты, благодаря которым каждый белорус смог бы найти для себя что-то интересное в рамках фестиваля искусств", - пояснил он, подтвердив, что и белорусско-российский бренд "Союзное государство приглашает" тоже будет "прирастать новыми идеями".

Говоря о концерте мастеров искусств Беларуси, вице-премьер высказал пожелание, чтобы и в нем чаще появлялись новые имена и артисты. "Очень важно, чтобы наша страна, как мощная держава, поддерживающая свое искусство, развивалась и прирастала новыми подходами и идеями в рамках "Славянского базара", - резюмировал Петришенко.