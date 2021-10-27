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Рубрика: Экономика

Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Россиянам назвали дополнительные услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки. Об этом рассказала руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина. Эксперт отнесла к таким услугам страхование жизни и здоровья, титульное страхование, юридическую проверку объекта недвижимости и услуги по электронной регистрации, сообщает "Прайм".

Фото: РИА Новости
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Так, среди всех видов страхований при оформлении ипотеки обязательным является лишь страхование покупаемой недвижимости, которое идет в залог банку, выдавшему кредит. От других же видов страхования, на которых настаивает банк, покупатель может отказаться. Правда, тогда вырастет ставка.

За юридическую проверку недвижимости также платить не обязательно. Дело в том, что банк ее проводит в любом случае - однако может попытаться "продать" эту информацию клиенту. Эксперт отмечает, что отказ от предоставления информации не приведет к увеличению процентной ставки.

Платными являются и услуги по электронной регистрации перехода права собственности и ипотеки. От нее также можно отказаться.

"Но есть банки, которые дают дополнительную скидку по процентной ставке при использовании этой услуги. То же касается и сервиса проведения безопасных расчетов по сделке", - объясняет Ирина Векшина.

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