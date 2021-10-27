Объявлена дата выхода сериала "Чиновница"

Антикоррупционная детективная мелодрама "Чиновница" с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем в главных ролях обрела наконец-то дату выхода. Сериал готовился ко встрече со зрителями трижды, начиная с начала лета, но все время его переносили на более позднее время. Сегодня же стало известно, что проект, созданный "Киностудией КИТ" и Первым каналом, выходит в праздничную неделю 5 ноября в онлайн-кинотеатре Kion, а затем в течение полугода появится в эфире Первого канала. Тема как нельзя более подходит под реалии пандемии, она, если можно так выразиться, суперактуальна.

Главная героиня - служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова. Ее жизнь беззаботна: уважаемая работа в государственных органах, отличная квартира в центре города, солидный автомобиль. Ежедневно она посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается на шопинг-туры в Москву. Арина Алферова - начальник финансового департамента в Минздраве, без ее подписи в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль.

Зарабатывать гораздо больше получаемой заработной платы Алферовой удается благодаря различным нелегальным схемам. Одна из них, в частности, связана с коллегой Арины по министерству. Благодаря хитроумной схеме по завышению цен на лекарства, все участники махинации в плюсе: Алферова получает подарки и внимание со стороны коллеги, не подозревая, что за этим стоит. А глава фармакологического холдинга обеспечивает себе государственные заказы по тендеру, в котором его компания раз за разом оказывается победителем, а коллега Алферовой имеет с этого откаты.

Все начинает рушиться, когда в семье Арины Алферовой происходит трагическое событие, связанное с поддельными лекарствами. Алферова задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. К тому же у героини Виктории Толстогановой открываются глаза на тех, кто обманывает лично ее. И чиновница решает бросить вызов системе…

В каждом эпизоде "по нарастающей" из молчаливого "винтика" системы Арина Алферова превращается в сознательного и человечного чиновника, озабоченного проблемами обычных людей.

В сериале также снимались Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Бондарев, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян и Игорь Мишин.

Режиссер сериала - Оксана Карас. Ее полнометражные фильмы ("Хороший мальчик", "Выше неба", "Доктор Лиза") становились участниками и лауреатами как российских, так и международных кинофестивалей ("Кинотавр", "Окно в Европу"). Сценарий проекта написали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее работавшие над историей сериала "Обычная женщина" Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.

Премьера пилотного эпизода сериала "Чиновница" из линейки проектов KION Originals состоялась в рамках основного конкурса фестиваля сериалов "Пилот", который проходил с 10 по 12 сентябре 2021 года в Иваново. Всего в проекте 8 серий.

Прямая речь

Виктория Толстоганова, актриса:

- У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И, казалось бы, чем может привлечь сериал под названием "Чиновница"? Но у нас история не про должность, а про людей.

Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина - да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь - но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают, пытаются ее использовать.