Обращение с отходами животноводства урегулируют в новом законопроекте

Вопрос обращения с животноводческими отходами урегулируют в новом законопроекте. Об этом стало известно на выездном совещании с участием членов Совета Федерации в Калужской области.

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что сейчас аграриям необходимо оформлять паспорта отходов, лицензии на обращение с отходами, проходить государственную экологическую экспертизу, отчитываться о не превышении установленного в разрешении лимита. При этом навоз и помет продолжают считаться отходами, поэтому их использование в качестве удобрения может расцениваться как размещение отходов в непредназначенном для этого месте.

По мнению председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, в документе необходимо прописать четкие правила для фермеров, чтобы к ним не было надуманных претензий.

"Мы рассмотрели очень важный вопрос, который не сам по себе возник, а по инициативе сельхозтоваропроизводителей. Прежде всего, конечно, мелких хозяйств, для которых любое обременение очень чувствительно. Все они хотели бы понимать каждый день в процессе своей работы, что им можно делать, что им нельзя делать. И что нужно сделать для того, чтобы к ним не было претензий", - сказал Артамонов журналистам.

По словам сенатора, в подготовленном законопроекте будет зафиксировано, что использовать животноводческие отходы можно только с соблюдением всех экологических требований для производства органического удобрения.