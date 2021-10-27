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Рубрика: Власть

Одиноким родителям дадут дополнительные трудовые "льготы"

Текст: Ольга Игнатова
Одиноких родителей не смогут в скором времени отправить в командировку, вызвать на работу ночью или в праздники без их письменного согласия.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Так, там прописываются дополнительные гарантии для матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, при направлении их в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Сейчас в Трудовом кодексе прописано, кого работодатель не имеет права привлекать к выполнению сверхурочных работ, работ в ночное время и в праздники, не может без согласия отправить в командировку. В частности, этого нельзя делать в отношении родителей детей-инвалидов, одиноких инвалидов и граждан, ухаживающих за тяжелобольными членами семей. Скоро в этот список попадут и одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет.

Есть в законопроекте еще одно важное дополнение: в случае его принятия список пополнится полными семьями, где один из родителей работает вахтовым методом. А также работниками, имеющими трех и более детей до 14 лет. Их тоже нельзя будет привлекать в перечисленным выше работам.

При этом они могут направляться в служебные командировки и привлекаться в неурочное время к работе только с их письменного согласия при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением. Также они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к указанной работе.

Власть Право Трудовое право Законодательная власть Госдума

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