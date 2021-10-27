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27.10.2021 21:22
Рубрика: Власть

Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 91 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 42,2 тыс. человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 142,3 тыс. человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 396 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 812 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 11 заболевших лечат гражданские медики. Еще 573 человека изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 16 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 114 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 214 человек.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1200 человек, 472 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 29,3 тыс. пациентов, из которых свыше 10,5 тыс. гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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