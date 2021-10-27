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27.10.2021 16:58
Рубрика: Общество

Определен шорт-лист премии "Экология - дело каждого"

Текст: Алексей Дуэль

Жюри премии "Экология - дело каждого" назвало 650 работ, которые вошли в шорт-лист и их создали продолжат претендовать на победу в одной из 12 номинаций. Всего на рассмотрения поступило более 9,5 тысяч заявок, к участию в конкурсе были допущены 6 тысяч работ.

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Премия "Экология - дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития России. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью социальных сетей и "зелёного" волонтерства.

В течение 6 месяцев дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Rutube) рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвящённые идее бережного отношения к окружающей среде. Публикации участников отмечены специальными хештегами премии: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

"Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Шквал работ ожидал модераторов в финальные дни, когда практически одномоментно поступило 2000 заявок за два дня до окончания их приёма. Охвачены все 12 городов-участников проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" - 170 работ. Более 200 работ прислали из детских домов, социально-реабилитационных центров, детских приютов, школ-интернатов для детей с ОВЗ из России и зарубежных стран". Всего в премии принимают участия ребята из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Представитель жюри - заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков отметил, что премия получила большой отклик у общественности и заявок очень много, интересных и необычных работ тоже.

"Смотрим работы всей семьёй - номинации "Экосемья" и "Экошкола", - сказал он. - Сделать выбор очень сложно, много достойных и интересных работ".

На площадке Rutube сформирован шорт-лист для членов жюри, куда вошло порядка 650 творческих работ по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире".

Конкурсную комиссию премии возглавляет вице-премьер Виктория Абрамченко. В состав жюри вошли Светлана Радионова, Вячеслав Фетисов, Рустам Романенков, Николай Дроздов и другие известные люди.

Победители и лауреаты получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во всероссийский детский центр "Орленок".

Общество Экология

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