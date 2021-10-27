Особняк Караваджо в Риме выставили на продажу, но запретили переделывать

Исторический особняк в центре Рима, неподалеку от знаменитых Виллы Боргезе и Виа Венето, с росписью Караваджо и фресками Гверчино будет выставлен на аукцион 18 января 2022 года. Стартовая цена лота составляет 471 миллион евро. Причем уникальное творение великого Караваджо само по себе может стоить до 300 миллионов евро.

Владение старинным особняком из числа объектов, составляющих мировое наследие, накладывает множество ограничений на их хозяев. Все, что в Италии им разрешат переделать по своему вкусу, - ванная комната и туалет. Фото: Gettyimages

Главный вопрос, который интересует римлян, кто станет счастливым обладателем этой недвижимости, которая официально относится к объектам, представляющим исторический и культурный интерес, в соответствии с местным законом от 1939 года. Это означает, что, учитывая статус виллы, итальянское государство обладает правом преимущественной покупки в течение 60 дней с момента выставления ее на торги.

Так, к примеру, недавно это произошло с островом Галлинара, который чуть было не попал во владение сына украинского депутата Александра Богуслаева. В противном случае владение уплывет в руки частников, мечтающих о том, чтобы свод их роскошного жилища украшало бы детище гения Возрождения. Как пояснил "РГ" руководитель пресс-службы Главного управления г. Рима по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Лука Дель Фра, это вовсе не означает, что новые владельцы смогут делать с уникальным объектом недвижимости все, что душе угодно, в отношении подобных активов установлено серьезное обременение.

"Любое вмешательство в отношении подобных "деликатных и драгоценных" активов должно быть согласовано и одобрено нашим управлением. Проще говоря, мы никому не позволим закрасить единственную роспись Караваджо белой краской или установить уродливые алюминиевые окна там, где раньше красовались позолоченные рамы", - подчеркнул Дель Фра, на памяти которого владельцы исторических объектов, находящихся под охраной государства, пока еще не позволяли себе подобных вольностей, так как "они рискуют тем, что на место незаконного проведения работ будет наложен арест".

Новые владельцы не получат право закрашивать роспись Караваджо белой краской

По большому счету власти вступают в игру только тогда, когда проводятся несанкционированные действия в отношении так называемой "дворянской части" объекта. При этом чиновник пояснил, что при проведении ремонта в помещениях виллы, не имеющих культурной или исторической значимости (как правило к ним относятся кухня или ванная комната), новому владельцу "дается большая свобода" во время реконструкции.

А как у нас?

Андрей Степаненко, генеральный директор Российского аукционного дома:

- В России объекты культурного наследия защищены федеральным законодательством и местными региональными законами. Собственники таких объектов обязаны содержать их, соблюдая условия охранного обязательства, где прописан подробный перечень предметов охраны. Соблюдение охранного обязательства - неотъемлемое условие любых ремонтно-реставрационных работ, все они согласуются с госорганами охраны памятников. При продаже объекта культурного наследия покупателю вместе с правом собственности переходят все обязательства по его сохранению. Есть множество примеров удачной реконцепции таких объектов. В частности, в Санкт-Петербурге. Например, комплекс "Новая Голландия" усилиями частного инвестора превращен в общественное пространство, Никольский рынок преобразован в гостиничный комплекс. Сейчас под контролем федеральных властей реализуется глобальный проект реконструкции исторических комплексов в Кронштадте и на острове Котлин с целью создания туристического кластера "Остров фортов". Планируется восстановление кронштадтских фортов и оборонительных сооружений и превращение острова военных моряков в туристический центр всероссийского значения.

Подготовила Марина Трубилина