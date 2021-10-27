Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я - профессионал". Зарегистрироваться можно до 7 декабря.

"Я - профессионал" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства науки и высшего образования.

"Олимпиада занимает особое место среди мероприятий Года науки и технологий, объявленного Президентом РФ в 2021 году, - отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. - Это в большей степени образовательный проект, но в этом году у него появилось хорошее научное основание. Добавлены новые направления: "Мировой океан", "Технологии медицины будущего", "Генетические технологии". Уникальность олимпиады "Я ? профессионал" в том, что она помогает студентам построить карьеру еще во время учебы в вузе, потому что позволяет им продемонстрировать свои таланты работодателям".

Отборочный этап пятого сезона олимпиады пройдет в декабре 2021 года в режиме онлайн, заключительный ? с конца февраля до апреля 2022 года. Дипломанты будут определены в мае 2022 года. В зависимости от набранных баллов они получат статусы призеров, победителей и медалистов. Но все гарантированно получат призы: льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалисты смогут получить денежное вознаграждение до 300 тысяч рублей.