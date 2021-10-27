Песков предостерег о последствиях заявлений о "возвращении" Крыма Украине

"Безусловно, заявления о "возвращении" Крыма в настоящее время это не что иное, как заявления о территориальных притязаниях к РФ", - подчеркнул Песков.

"Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - предостерег пресс-секретарь президента.