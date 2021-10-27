Песков предостерег о последствиях заявлений о "возвращении" Крыма Украине

Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вслед за скифским золотом Украина якобы "вернет" и Крым, - заявления о территориальных притязаниях к России и они могут иметь последствия. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Безусловно, заявления о "возвращении" Крыма в настоящее время это не что иное, как заявления о территориальных притязаниях к РФ", - подчеркнул Песков.
"Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - предостерег пресс-секретарь президента.