Песков заявил об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу

Политических условий в переговорах о поставках газа с Молдавией нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может", - подчеркнул Песков. "Это исключительно коммерческие переговоры", - отметил он.

"Есть потребность в газе, коммерческое предложение, предлагаемая скидка, проблема аккумулированного долга - все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер", - обозначил пресс-секретарь президента. "Никакой политизации здесь нет и быть не может", - заключил он.