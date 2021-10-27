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27.10.2021 16:45
Рубрика: Общество

Пять российских вузов вошли в международный репутационный рейтинг

Текст: Мария Агранович
Пять российских университетов попали в глобальный репутационный рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE).
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Всего в списке 202 вуза из 29 стран и регионов. Лидер среди российских университетов, как и в прошлые годы, - МГУ им. Ломоносова. Он на 38-й строчке. Также в пятерке российских вузов с наивысшими результатами - Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

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- Высокие позиции МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне, - прокомментировал ректор МГУ Виктор Садовничий. - Университет активно развивает свое представительство за рубежом. Кроме того, Московский университет - один из активных участников международных научных проектов MegaScience, таких как коллаборации LIGO, CERN, ITER и другие.

Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. В этом году в нем участвовало более 10 000 авторитетных ученых из 138 стран.

Кто в первой десятке? Это, как и в прошлые годы, преимущественно вузы США. В этом году у них в топ-10 семь мест. Тройка лидеров выглядит так: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет.

Также в десятке лучших Стэнфордский университет, Кембриджский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт и Университет Цинхуа из КНР. Китайский вуз попал в десятку лидеров репутационного рейтинга впервые.

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