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27.10.2021 12:19
Рубрика: Экономика

"Пятерочка" вступила в Союз производителей соков, воды и напитков

Текст: Анастасия Камзолова
Торговая сеть "Пятерочка" объявила о вступлении в Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и стала первым среди ритейлеров членом этого крупного объединения промышленников.

В компании пояснили, что сотрудничество с указанной организацией позволит повысить качество и усовершенствовать ассортимент продуктов собственных торговых марок (СТМ). Вступление в Союзнапитки открывает новые перспективы. Во-первых, объединение усилий с другими коллегами в сфере торговли позволит ритейлеру повысить качество СТМ - марочных продуктов собственного производства, в том числе различных соков, безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды. Как подчеркивают в компании, добиться этого можно "за счет поддержки производства и продажи высококачественных продуктов, основу выработки которых составляют современные технологии, способы управления и контроля качества продукции".

Во-вторых, сотрудничество с ассоциацией поможет торговой сети максимально быстро получать информацию обо всех изменениях на рынке и своевременно реагировать на них. Это означает, что ритейлер будет еще более строго контролировать качество продукции поставщиков на своих полках, выявлять несоответствие состава товара заявленным на его этикетке параметрам, а также отслеживать новые методы фальсификации продуктов. Благодаря этому, торговая сеть сможет оперативно убирать с прилавков товары недобросовестных производителей.

Ритейлер также сообщает, что для экспертов по качеству, работающих в сети, разработают специальную программу обучения, в рамках которой их будут знакомить с передовыми методами идентификации товаров и технологий, органолептической оценки и способами выявления фальсификата.

"Одна из наших ключевых ценностей - свежесть и качество продуктов, - комментирует директор департамента "Собственная торговая марка" ритейлера Леонид Виленский. - И мы уже реализуем много различных инициатив, чтобы обеспечить наших гостей лучшими продуктами по доступным ценам и заслужить их доверие. Мы предъявляем строгие требования к производителям СТМ и осуществляем регулярный контроль, совершенствуем операционные процессы на распределительных центрах и в магазинах, внедряем инновации, а также вовлекаем гостей в проверку товаров в рамках программы "Обратная связь". Членство в ассоциации - еще один шаг в этом направлении".

В свою очередь президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков выразил мнение, что присоединение "Пятерочки" к этой организации создаст для индустрии в целом и ритейла в частности дополнительные возможности для поступательного развития, совершенствования рынка торговли и повышения уровня сервиса.

"В последние годы мы наблюдаем кардинальные преобразования в экономике и бизнесе, - сказал он. - Наметился тренд на глобализацию вопросов создания благоприятного бизнес-климата, экологической и социальной ответственности, обеспечения качества продукции и построения масштабной инфраструктуры прослеживаемости товаров. Совместная работа индустрии напитков и ритейла позволит повысить эффективность решения этих стратегических задач".

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