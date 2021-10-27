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27.10.2021 13:40
Рубрика: Экономика

Платежи между юрлицами в Системе быстрых платежей протестируют до конца года

Текст: Нина Егоршева

Возможность платежей между юридическими лицами в Системе быстрых платежей начнут тестировать до конца текущего года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Она пояснила, что до конца 2021 года планируется запустить пилотный проект по B2B-переводам. Речь идет о расчетах между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми​​​. "Если говорить о сервисе B2B, мы пока не рассматриваем возможность установления его обязательным", - подчеркнула представитель Центробанка, чьи слова передает РИА Новости.

Алла Бакина также рассказала, что работа идет еще над одним сервисом, который позволит совершать платежи между физлицами и государственными органами - так называемый сервис C2G. Она добавила, что взаимодействие с бюджетом будет относиться к числу обязательных сервисов. Однако сроки по его запуску станут понятны только после завершения всех работ.

Представитель Центробанка напомнила, что сейчас предельная сумма одной операции для переводов между гражданами в рамках Системы быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей. Бакина уточнила, что Банк России рассматривает возможность по увеличению этой суммы. Но также не смогла назвать срок, когда это станет возможным.

Система быстрых платежей Банка России позволяет гражданам переводить деньги в режиме онлайн, для этого достаточно указать телефонный номер получателя. Причем делать это можно даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.

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