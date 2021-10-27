Почему российские регионы пересаживаются на современные минские автобусы

Городские автобусы белорусской марки "МАЗ", работающие на экологически чистом газомоторном топливе, становятся все более востребованными в различных регионах России.

Буквально на днях заместитель коммерческого директора предприятия Владимир Дормаш в торжественной обстановке передал 11 таких машин модели "МАЗ-203" Салехардскому (Ямал) автобусному предприятию, сообщили в Посольстве Беларуси в России.

Новая техника сполна отвечает всем современным требованиям к городскому транспорту: низкий пол позволяет заходить в салон и выходить из него без затруднений, обогреватель, кондиционер, полы с противоскользящим покрытием и множество других удобств делают поездку максимально комфортной. Поставка нового транспорта стала знаковым событием для северного региона, где с каждым годом пассажиропоток растет. Минские машины позволят заменить устаревшие автобусы, сократить интервалы движения в Салехарде, а также городе Губкинский. А в 2022 году новые машины "МАЗ" появятся в Ноябрьске, Лабытнанги, Новом Уренгое...

Минские автобусы сегодня можно встретить практически во всех российских регионах. Напомним, например, что свыше тысячи автобусов Минского автомобильного завода закуплено для десяти городов в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, а до того они приобретались и в связи с проведением ряда других крупных спортивных состязаний. Переход на экологически чистое газомоторное топливо еще больше повысил их конкурентоспособность. Так, недавно в Москве начали курсировать новые полунизкопольные городские автобусы среднего класса "МАЗ-206", специально доработанные под требования российской столицы: машины имеют единый для общественного транспорта мегаполиса синий цвет, одинаковую форму зеркал заднего вида, переднюю маску с подсвечиваемым логотипом "Московского транспорта". Такому перечню оснащения мог бы позавидовать владелец иной иномарки.

Не отстает и Северная столица России. Совсем недавно губернатор Петербурга Александр Беглов открыл новый социальный автобусный маршрут N 120, на который вышли машины модели "МАЗ-206" на сжиженном метане. Всего же в городе на Неве работают сотни городских автобусов минской марки, отвечающих самым строгим запросам пассажиров. Автобусы "МАЗ-203", работающие на экологичном топливе, появились и на улицах Челябинска и уже завоевали положительные отзывы. Тем самым пассажиры как бы подтвердили почетный титул "Автобус года", который белорусская машина получила в Москве в нынешнем году на престижной международной выставке "Комтранс".

Минские автобусы сегодня можно встретить практически в каждом российском регионе

В целом же, несмотря на некоторое общее сокращение рынка, ОАО "МАЗ" по продажам автобусов заняло четвертое место в России по итогам пяти месяцев нынешнего года. За этот период туда продано 229 пассажирских машин. И это далеко не предел.

Так, недавно стало известно, что Минский автозавод продолжит участие в масштабном обновлении общественного транспорта Санкт-Петербурга: планируется, что в общей сложности поставят еще 846 автобусов большого и среднего класса, работающих на газомоторном топливе.