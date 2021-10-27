Почта "СОЮЗа": Кто в Беларуси имеет право на матподдержку

Льготы

Кто в Беларуси имеет право на матподдержку?

"Недавно вышла замуж за белоруса. Жить пока планируем у его родителей в небольшом райцентре. Думаю, что там мне не трудоустроиться по своей специальности. Слышала, что в Беларуси можно получить материальную поддержку для организации своего бизнеса. Сколько она составляет и что нужно, чтобы ее предоставили? Анна Богатырева, Псковская область".

Субсидия для организации предпринимательской деятельности, агроэкотуризма или ремесленничества предоставляется гражданам, зарегистрированным в качестве безработных. Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси, средства в виде субсидии предоставляют в службах занятости населения безвозвратно. Размер субсидии - 11 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа это 3118 белорусских рублей, или 1288 долларов в эквиваленте). Для безработных, зарегистрированных по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, размер субсидии составляет 15 бюджетов прожиточного минимума, или на текущий момент 4251 рубль 90 копеек (примерно 1757 долларов в эквиваленте). Средства выделяются на приобретение оборудования, машин, инструментов или механизмов, покупку сырья или материалов, оплату услуг и другие цели, связанные с развитием собственного дела.

Вакцинация

Можно ли две прививки сделать одновременно?

"Маме, которая проживает в Минске, 67 лет. В прошлом году она тяжело переболела гриппом. Думает в этом году прививаться против этой болезни и против COVID-19, разумеется, тоже. Можно ли эти две прививки сделать одновременно и где это лучше сделать? Наталья Чеботаревич, Волгоград".

По словам главного внештатного специалиста по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Беларуси Ольги Есманчик, в выездных пунктах вакцинации против COVID-19 можно привиться и против гриппа. В Беларуси работают более 850 пунктов вакцинации. Помимо поликлиник, больниц и РНПЦ прививки делают в торговых центрах, на предприятиях, в метро и территориальных центрах социального обслуживания.

Медики рекомендуют прежде всего вакцинироваться от коронавируса, а затем уже от гриппа.

Если отсутствуют противопоказания, при желании можно делать две прививки одновременно.

Транспорт

Можно ли билет на поезд купить через терминал?

"Собираюсь в гости к сестре, которая проживает в Гродненской области. До Минска лечу самолетом, а дальше надо добираться поездом. Можно ли купить билет через терминал, чтобы не стоять в очереди в кассе на железнодорожном вокзале? Валентин Филипов, Иваново".

С учетом нынешней эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам использовать дистанционные каналы покупки билетов - с помощью терминалов самообслуживания и через интернет. В настоящее время на станциях и остановочных пунктах БЖД установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа - в них имеется как возможность оплатить билет наличными деньгами и получить сдачу, так и рассчитаться с помощью платежных карточек (банков резидентов и нерезидентов Беларуси), в том числе бесконтактных. На устройствах нового типа можно оформить билеты на трех языках - белорусском, русском и английском.

Как сообщили в пресс-центре БЖД, с января по сентябрь пассажиры приобрели через терминалы более чем 4,3 млн билетов на поезда с ненумерованными местами. Это более десяти процентов от общего количества пассажиров городских линий и региональных линий экономкласса.

Правила

Как оформить документы на наследство?

"Только недавно узнала о смерти своей тети, проживавшей в Витебской области. Случилось это минувшей зимой. Я являюсь ее единственной наследницей. Могу ли оформить соответствующие документы сейчас - по прошествии шести месяцев, в течение которых закон предписывает это сделать? Наталья Карамышева, Пермь".

Оформление наследственных прав граждан в Беларуси осуществляют нотариусы в нотариальных конторах и нотариальных бюро. Наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Поэтому для оформления своих прав наследники должны обратиться в нотариальную контору того района, где умерший был зарегистрирован по месту жительства на момент смерти, независимо от того, где находится его имущество.

Срок для принятия наследства - шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Для этого нужно подать соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства. Заявление может быть подано лично, передано третьим лицом или отправлено по почте. В случае если заявление подано не лично, подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом. Также возможно принятие наследства законным представителем или по нотариально удостоверенной доверенности.

Если же человек пропустил установленный законом шестимесячный срок, то принявшим наследство его может признать суд. Но причины должны быть уважительными. В частности, такой может быть признана ситуация, когда наследник не знал об открытии наследства. А обратиться в суд необходимо в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали.