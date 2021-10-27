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27.10.2021 19:53
Рубрика: Происшествия

Предложено расширить список болезней, с которыми нельзя отправлять в СИЗО

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства страны, расширяющий список болезней, с которыми человека нельзя отправлять в СИЗО.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Перечень приведен в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10, - сообщают в ведомстве. - В частности, новый перечень включает заболевания, требующие оказания паллиативной медицинской помощи, онкологические заболевания, болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека, и туберкулез".

Если у подозреваемого в преступлении гражданина обнаружится один из страшных диагнозов, перечисленных в постановлении, то держать его в камере запрещено. В крайнем случае суд может оставить человека под домашним арестом.

"Сама по себе инициатива о расширении перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, не может не вызывать одобрения как исключительно гуманная", - говорит вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин.

Конечно, у не посвященных в тонкости правовой практики может возникнуть вопрос: неужели можно совершать преступления и избегать тюрьмы, прикрываясь справкой от врача? Допустим, больной туберкулезом совершит разбой, но суд не сможет отправить его в СИЗО. Что, если такой человек, пользуясь случаем и безнадзорностью, надавит на свидетелей? Или банально сбежит?

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Эксперты особо подчеркивают: под действие гуманных норм попадают только очень серьезные болезни и запущенные случаи. За простой чих или температуру 38 врач не выпишет справку, освобождающую от тюрьмы. "Необходимо также понимать, что содержание под стражей на период следствия и судебного разбирательства не является наказанием, но имеет вполне определенные процессуальные задачи, - говорит вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин. - Первейшей из которых является обеспечение участия обвиняемого в процессуальных действиях. Очевидно, что глубокобольной человек, тем более если его заболевание представляет угрозу его жизни, фактически не имеет возможности скрываться от правосудия, поскольку нуждается в постоянной медицинской помощи. Случаи же оказания реального давления на свидетелей либо уничтожения доказательств настолько редки, что их скорее можно отнести к детективной экзотике. Во всяком случае, если такое и случается, то, как правило, без личного участия обвиняемого".

Он также обращает внимание на существующий правовой пробел. Дело в том, что по действующему законодательству суд не вправе одновременно с постановлением приговора освободить осужденного, страдающего тяжким заболеванием, от отбытия наказания. В результате человеку приходится после приговора заново проходить медосвидетельствование, обращаться с ходатайством, ждать соответствующего постановления суда. Нередко процесс растягивается на год, а то и два. Иногда человек к тому времени уже умирает в тюрьме.

Однако, как сообщалось ранее, минюст работает над решением этой проблемы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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