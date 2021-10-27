Председатель Совета судей предупредил об угрозе массовых банкротств россиян

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. По его словам, таковы данные на 1 июля этого года.

"С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020 года на 4,06 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - заявил Виктор Момотов.

Слова прозвучали в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Верховный Суд РФ и защита прав потребителей". На взгляд руководителя судейского сообщества, причина такого роста долгов в навязываемых установках "общества потребления".

"В обществе нарастает процесс непрекращающейся погони за удовольствиями, связанными с потреблением разнообразных благ и услуг, которые тиражируются массовой культурой через современные средства коммуникации, формируя у потребителя новые ценности, исключая при этом подлинную духовно-нравственную жизнь, - сказал глава Совета судей страны. - Многие товары и услуги не просто становятся предметом потребления, а превращаются в средства выражения личной индивидуальности. Современная система коммуникаций через интернет и телевидение формирует вкус у потребителя, направляя его в определенное русло. Избыточное потребление стало замещать прежнюю модель классической экономической рациональности, предполагающую бережливость и самоограничение. Постепенно процесс потребления становится для человека смыслом существования, человек теряет свою индивидуальность, становясь зависимым от благ, так как стремление их приобрести превращается в цель его жизни".

Он обратил внимание, что рост потребительской культуры сопровождается в нашей стране взрывным ростом потребительских кредитов. "Как правило, это кредитные средства, на которые приобретаются автомобили, гаджеты, бытовая техника и так далее, - сказал Виктор Момотов. - Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1 процентов. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов".