Премия детского патриотического творчества объявила о старте нового сезона

Национальная премия детского патриотического творчества объявила о старте пятого, юбилейного сезона. Проявить свои лучшие таланты можно в 12 основных номинациях.

"Национальная премия детского патриотического творчества выполняет благородную миссию: дает возможность раскрыться молодым талантам и обрести им уверенность в своих силах", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Эта премия, отмечают организаторы, как увеличительное стекло детского творчества, сквозь которое можно увидеть будущих лидеров нации. А начинается все с семьи.

"Бесценно, когда ребенок в свои юные годы через творчество несет любовь к Родине, своей семье, родному дому, уважает культуру своей страны, ее историю. Эти ценности мы несем через все инициативы премии. Очень рад, что они находят отклик у десятков тысяч детей, их педагогов и родителей", - рассказывает автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов.

Он также представил самый масштабный проект в рамках премии - семейный музыкальный фильм-сказку "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков". Вместе с известными артистами в съемках фильма приняли участие финалисты и лауреаты премии.

"На таком кино выросли мы сами, песни из этих фильмов мы пели все детство и до сих пор помним наизусть. И мне кажется очень важным, чтобы новое поколение имело возможность смотреть такие фильмы", - сказал Михаил Соколов и добавил, что премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года.

Подать заявку на участие можно в 12 номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово, спорт, журналистика и другие. Помимо основных номинаций ребята могут поучаствовать в масштабных всероссийских конкурсах: "Кубок России по детскому рукоделию", "Сценическая одежда с элементами национальных костюмов народов России" и "Играй со Звездой". Педагоги юных художников смогут принять участие в конкурсе методических разработок "Палитра мастерства".

Прием заявок завершится в марте 2022 года. В апреле будет объявлен шорт-лист финалистов. Проведение торжественной церемонии награждения запланировано на 1 июня - День защиты детей.

Все подробности - на официальном сайте Национальной премии детского патриотического творчества.