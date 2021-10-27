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Рубрика: В мире

"Ни за что не стыдно"

Садыр Жапаров подвел итоги первого года работы на посту главы КР
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 246(8597)
Почти четыре часа посвятил общению с прессой президент Киргизии Садыр Жапаров. Несмотря на недомогание, связанное с болезнью, - по словам главы республики, он заболел гриппом, - он ответил на несколько десятков вопросов от разных СМИ. Разговор с журналистами посвящался итогам первого года его работы на руководящем посту.

- Я работаю на благо государства, для народа и страны, - заявил Садыр Жапаров. - Мне пока ни за что не стыдно.

О предстоящих выборах

Самой горячей темой последних недель остаются выборы в парламент, намеченные на 28 ноября. За депутатские мандаты борются десятки партий и сотни кандидатов от территориальных округов. Многих жителей Киргизии интересует, каким может стать новый созыв. Но президент республики пока не спешит дать ответ.

- Я не ясновидящий, - признался Садыр Жапаров. - Не знаю, сколько партий пройдут по итогам выборов. Я даже не анализировал это и не интересуюсь. Все зависит от того, за кого проголосуют избиратели. Но кто бы ни пришел в новый парламент, готов с ними работать, и неважно, оппозиция это будет или нет.

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Тем не менее президент Киргизии счел нужным предостеречь сограждан от поддержки так называемых "провластных партий". "Не отдавайте голоса за тех, кто пользуется моим именем, на этот раз выборы должны пройти как никогда честно", - подчеркнул Садыр Жапаров. Он напомнил, что массовые протесты уже трижды приводили к смене власти и были связаны с недовольством избирателей итогами голосования. "Мы каждый раз будем так делать? - задался вопросом глава республики. - Пора извлечь уроки и доказать, что можем провести выборы честно".

О предшественниках

Работа президента в Киргизии вот уже шестнадцать лет как связана с особым риском. Двое бывших глав республики в данный момент вынуждены жить за пределами страны. Один из предшественников действующего президента пребывает в заключении по обвинению в уголовных преступлениях. Но сам Садыр Жапаров убежден, что пора отказаться от практики преследования бывших руководителей.

- Мы должны прекратить подобные гонения, - подчеркнул он. - Поэтому мы не будем преследовать Сооронбая Жээнбекова (занимал пост президента с 2017 года по октябрь 2020-го). Он не совершал тяжких преступлений. Конечно, у него есть политическая ответственность, но мы должны остановить это.

Однако относительно другого предшественника - Алмазбека Атамбаева - действующий президент КР высказался иначе. "Не я его сажал и политическим узником его не считаю, - утверждает Садыр Жапаров. - На него заведено не одно, а десять уголовных дел".

О соседях и границе

С 2020 года граждане Киргизии столкнулись с проблемой закрытых границ. Как полагает Садыр Жапаров, это временные трудности. Казахстан, по его словам, в одностороннем порядке запретил наземный выезд из КР в связи с пандемией. "У них растет число случаев заражения коронавирусом в более высоких темпах, чем у нас, - объяснил Садыр Жапаров. - Смертность из-за COVID-19 - тоже. Поэтому решение Казахстана можно и нужно понять".

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С Таджикистаном, в свою очередь, ограничения ввела уже сама киргизская сторона - в связи с инцидентом, в результате которого погибли десятки жителей пограничных сел. "Мы не хотим, чтобы подобное повторилось, - утверждает Садыр Жапаров. - Поэтому границу закрыли до тех пор, пока не закончится процесс делимитации и демаркации".

Президент Киргизии заверил, что республика открыта для сотрудничества с соседними странами. "Отношения с Казахстаном и Узбекистаном уже поднялись на новый уровень, - заверил он. - Даст Бог, в том же ключе решим и вопросы с Таджикистаном. Укрепление отношений с соседями - одна из наших главных задач".

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