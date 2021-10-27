Президентский дворец "Хофбург" в Вене превратили в пункт вакцинации

"Маленький укол - большой жест" - под таким лозунгом в Вене, в президентском дворце Хофбург 26 октября в Национальный день Австрии прошла акция в поддержку вакцинации населения. Президент страны Александр Ван дер Беллен пригласил 300 человек, желающих пройти вакцинацию, пишет газета Kronen Zeitung.

Первых посетителей лично встретили президент и его жена Дорис Шмидауэр. При этом 230 человек зарегистрировались заранее, остальные решили прийти спонтанно. По словам организаторов, большинство из них делали прививки впервые. Вакцинация во дворце Хофбург продолжалась до позднего вечера.

Мэр Вены Михаэль Людвиг также посетил мероприятие. По его словам, полная иммунизация является "единственной эффективной защитой от коронавируса". Градоначальник был приятно удивлен, что так много людей последовало приглашению. "И ведь это сработало!", - подвел итоги акции президент Австрии.