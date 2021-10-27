Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль с 15 ноября без карантина

С 15 ноября граждане России, вакцинированные "Спутником V", смогут въезжать в Израиль в качестве туристов. Это предложение, выдвинутое министром туризма Йоэлем Развозовым, в среду было одобрено на совещании у премьер-министра Нафтали Беннета. Предложение возобновить допуск в страну российских туристов прозвучало через несколько дней после встречи президента РФ Владимира Путина с главой израильского кабинета в Сочи.

Пока Россия находится в "красном списке" Израиля. Но скоро ситуация может измениться и нашим туристам разрешат въезд в страну. Фото: Gettyimages

Однако на самой встрече вопрос о въезде вакцинированных туристов вообще не поднимался. Об этом сообщил в интервью министр строительства Израиля Зеэв Элькин, входивший в состав делегации.

Пока же инструкция о допуске туристов в Израиль, вступающая в силу с 1 ноября, требует, несмотря на наличие прививки, ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до посадки в самолет и второго ПЦР-теста по прибытии в Израиль (его стоимость составляет 100 шекелей - 2201 рубль). Также по прибытии туристам придется сделать серологический тест на антитела к коронавирусу в сыворотке крови. Въезд для переболевших коронавирусом будет разрешен, если они болели не более 6 месяцев назад. Вероятность того, что россиянам все же разрешат въезжать в Израиль, весьма высока, хотя окончательные выводы можно будет сделать лишь после заседания кабмина и обновления Минздравом Израиля списка "красных стран".

По информации Минздрава Израиля, общие показатели вакцинации в стране - 5,7 миллиона привитых двумя дозами. При этом израильская сторона решила подстраховаться: если решение о допуске российских туристов будет одобрено, им придется проходить дополнительный серологический тест в дополнение к тесту ПЦР. Как заявил гендиректор Минздрава Израиля профессор Нахман Аш, "Спутник V" поддается серологическому исследованию, поэтому после дискуссии было решено ввести такое исследование. "Если результат серологии будет отрицательный, россияне смогут не сидеть на карантине неделю", - отметил он.

Станут ли действия Израиля, если он одобрит въезд вакцинированных "Спутником V", примером для других стран, в первую очередь для Евросоюза? Там, между прочим, несмотря на довольно высокий процент привитых в большинстве государств, заболеваемость растет. Как заметил Путин во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай", "приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что они привиты "Пфайзером". Это причем врачи говорят из европейских стран. Они считают, что все-таки "Спутник" более надежный, более безопасный".

Станут ли действия Израиля, если он одобрит въезд вакцинированных "Спутником V", примером для других стран, в первую очередь для Евросоюза

Как сообщало неделю назад агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, в этом году решение EMA по "Спутнику V" "абсолютно невозможно", в лучшем случае он может быть одобрен в первом квартале будущего года. Однако Израиль, который заинтересован в расширении контактов с Москвой, проявляет, в отличие от Брюсселя, куда больший прагматизм и рациональность в своей "вакцинной политике".

Между тем

Центр имени Гамалеи надеется, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин. Ранее ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения.

Подготовил Василий Кошкин