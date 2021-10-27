Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоносителей

Ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

Глава государства предложил рассмотреть перспективные проекты развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента​​​.

Подобные обсуждения очень важны особенно на фоне ситуации на мировом рынке энергоносителей, заметил Владимир Путин. Она остается крайне нестабильной, оценил он. И прежде всего речь о Европе, где "цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров", сказал президент.