Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин призвал учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Об этом он заявил, выступая на Восточноазиатском саммите. Владимир Путин принял в нем участие в формате видеоконференции.

"Мы предлагаем учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия", - объявил президент. Конкретику Москва представит в ближайшее время по экспертным каналам, уточнил он.

Россия готова обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями, заверил Путин и пообещал предоставлять тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе безвозмездно. Еще он призвал разработать процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, "без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону".