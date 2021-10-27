Adobe выпустила Photoshop и Illustrator для браузера

Компания Adobe в рамках конференции Adobe MAX 2021 представила ряд инновационных технологий и новых решений в своих продуктах. Новинками в этой сфере браузерные версии Photoshop и Illustrator.

"Мир творчества меняется, чтобы соответствовать новым рабочим условиям. Adobe расширяет возможности взаимодействия в командах и запускает больше интеллектуальных функций и веб-приложений в Creative Cloud, чтобы пользователи могли полностью раскрыть свой креативный потенциал", - говорит Скотт Белски, исполнительный вице-президент и директор по продуктам Creative Cloud компании Adobe.

Пока оба приложения находятся на бета-тестировании и имеют ограниченную функциональность, пользователям доступны базовые инструменты для работы с изображениями. Отмечается, что в дальнейшем в браузере можно будет работать как индивидуально, так и в команде. Однако в любом случае потребуется подписка на сервис Creative Cloud.

Помимо этого, десктопные версии Photoshop и Illustrator также получили ряд серьезных обновлений вроде интеллектуальных нейрофильтров и улучшенных 3D-фильтров.