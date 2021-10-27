Более 600 мигрантов осуждены за перевозку наркотиков в этом году

Выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Об этом на совещании в Центральном федеральном округе, которое прошло в Москве в режиме видеоконференции заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам в этом году только в Центральной России более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности.

В целом, по данным секретаря СБ РФ, в этом году в регионах Центрального федерального округа пресечена деятельность по изготовлению наркотиков на 132 подпольных производствах. Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - это в два раза больше, чем в прошлом году. К уголовной ответственности привлечено почти 13 тысяч лиц - рост составил 10%, в том числе причастных к организации контрабанды наркотиков из Центральной и Восточной Азии и ряда европейских стран.

Как положительную тенденцию Патрушев отметил повышение в два раза раскрываемости наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий, включая Интернет. Однако, по его словам, число таких преступлений растет. Так за прошедший год их количество в ЦФО увеличилось с 6 до 10 тысяч. "Такая тенденция требует дальнейшей активизации правоохранительной работы, повышения ее эффективности", - отметил Патрушев.