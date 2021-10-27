Газетные киоски в Воронеже обязали закрыть с 25 октября

С 25 октября в Воронеже приостановлена работа торговых точек, продающих непродовольственные товары, кроме тех, что попали в правительственный перечень первой необходимости (мыло, спички, подгузники и подобное). Попали под запрет и киоски, торгующие периодикой. Часть из них закрылась по разным причинам, другие обслуживают клиентов. "Работаем на свой страх и риск", - говорят киоскеры и просят местные власти не оставлять население без печатного слова.

- В действующей редакции указа N 184-у печать не поименована в исключениях, - красиво объяснила "РГ" причину закрытия газетных киосков Алла Осипова, замглавы департамента предпринимательства и торговли Воронежской области. Нарушители запрета, по ее словам, рискуют быть привлечены к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кстати, полтора года назад, во время локдауна весны 2020-го периодика присутствовала в перечне товаров первой необходимости и проблем у торгующих ею не возникало. Однако затем СМИ из "охранного списка" исчезли, и теперь каждый владелец киоска решает для себя трудный вопрос, слушаться или работать, самостоятельно.

- В этом вопросе полная неясность, и объяснений от областных властей мы получить не можем. Нельзя оставлять население без печатных СМИ - ведь правдивая и точная информация только в них. Это не интернетовские фейки. Мы призываем власти вернуть периодику в список товаров первой необходимости, - рассказал "РГ" Юрий Таранцов, руководитель издательского дома "Свободная пресса" с собственной сетью распространения. Он напомнил, что в газетных киосках продаются те же мыло и спички, а работу киоскеров можно приравнять к дистанционной - покупатель остается на улице.

Почему местные власти на этот раз вычеркнули киоски из списка первой необходимости, выяснить так и не удалось.