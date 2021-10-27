К 2022 году по программе реновации в Нагатинском Затоне построят четыре жилых корпуса

На юге столицы в районе Нагатинский Затон на улице Речников идет возведение четырех жилых корпусов для переселения жителей по программе реновации. Основная особенность новых корпусов в том, что они связаны необычными многофункциональными стилобатами. Проектировщики придумали для них оригинальные технологические решения. Какие новшества придуманы для будущих жителей расселяемых в этом районе пятиэтажек, выяснил корреспондент "РГ".

Монолитные дома-новостройки расположены на улице Речников, владения 18-20 и 22. Каждый из домов состоит из двух корпусов. Они объединены одноэтажной бетонной плитой, стоящей на колоннах. Это и есть стилобат.

На стилобате разместят детскую и спортивную площадки, обустроят две зоны отдыха с удобными лавочками, цветниками и клумбами

Под ним размещены технические помещения для обслуживания дома, магазины и парковка для жителей. Сверху на плите разместят детскую и спортивную площадки, обустроят две зоны отдыха с удобными лавочками, цветниками и клумбами.

Планируется здесь поставить и фонари, чтобы в вечернее время во дворе было комфортно. Такое проектное решение, обычно используемое в коммерческом жилье, позволит в плотной городской застройке создать свой уютный двор.

Внешне два жилых дома похожи из-за одинаковой облицовки корпусов. В отделке фасадов используют прочные и износостойкие фиброцементные панели серого и белого цветов. На этом нейтральном фоне цветовым акцентом станут оранжевые и желтые металлические корзины под кондиционеры. Строгость постройке придаст темно-серая облицовка керамогранитными панелями фасада стилобата и нежилых этажей. При этом в конструкции здания нет тяжеловесности. Между темным низом и светлым верхом проходит первый нежилой этаж с входной группой. Этаж оформят большими витражными окнами. А в светлых и просторных холлах найдется место для консьержа и колясочной.

Под стилобатом разместится паркинг, подняться из которого можно на двух лифтах - грузовом и пассажирском. Планировки на этажах схожие: в центральной части расположен лифтовый холл, а по периметру - квартиры. Всего в двух корпусах расположено 187 квартир общей площадью 11, 4 тысячи квадратных метров. При этом по 27 квартир - однокомнатных и трехкомнатных и 133 "двушки". Ощущение простора квартирам придают высокие потолки в 2,7 метра и обилие окон. Например, в угловых квартирах по два окна в комнатах, а на кухне остекленная лоджия.

За строительством домов внимательно смотрят не только заказчики строительства и инспектора, но и будущие жители, наблюдая за ходом строительства прямо из окон своих пятиэтажек

Сейчас в квартирах уже идет чистовая отделка, смонтированы батареи отопления, из-за чего в помещениях очень тепло. Но все отопительные радиаторы с регулировкой, и при желании снизить температуру можно до любой комфортной. Во многих квартирах уже уложены полы: в жилых комнатах и в коридоре - износостойкий ламинат цвета букового паркета, в нежилой части квартиры - прочная бежевая плитка. Светлой плиткой выложены и санузлы, а также "фартук" на кухне.

Сейчас в квартирах идет установка сантехнического оборудования, завершаются отделочные работы. В коридорах обустроены специальные электрические щитки под проводку и интернет. Достаточно в квартирах и розеток для подключения различных электроприборов. Когда чистовая отделка будет полностью завершена, она будет соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. То есть, въезжая в квартиру, новоселы избавлены от необходимости делать ремонт, более того, они могут не менять и осветительные приборы, которые перед завершением всех работ повесят строители.

В новостройках соблюдены все нормы противопожарной безопасности: в квартирах и на этажах есть датчики дыма, в лифтовых холлах предусмотрены места для своевременной эвакуации людей и их защиты от опасных факторов пожара. Несмотря на то, что в этом доме не предполагается выделение квартир для маломобильных групп граждан, в них тоже создана безбарьерная среда - при входе в здание и на этажи нет порогов. Поэтому мамы с колясками легко смогут выехать из квартиры, спуститься на первый этаж и без всяких преград выехать из подъезда. Для того чтобы спуститься или подняться на стилобат, сделаны специальные пандусы, а для пешего подъема - лестницы.

Второй дом расположен во владении 22. В нем разместили 264 квартиры общей площадью 14,9 тысячи квадратных метров и подземный паркинг на 82 машиноместа. Как и в соседнем строении, наибольшее количество квартир - "двушки", их 188, причем четыре квартиры для маломобильных граждан. Также в доме по 38 "однушек" и "трешек". Для большего количества жителей предусмотрены три лифта, из которых один - грузовой.

Особое внимание привлекают квартиры для маломобильных граждан. В них расширены дверные проемы, в том числе и для входной двери. А выключатели, ручки дверей и окон сделаны ниже, чтобы ими могли без труда воспользоваться жильцы на колясках. В квартирах нет порогов, даже между комнатой и лоджией вполне комфортно может проехать коляска. В квартирах завершается отделка, идет монтаж специальной сантехники с поручнями.

За строительством домов внимательно смотрят не только заказчики строительства и инспектора, но и будущие жители. Они наблюдают за ходом строительства прямо из окон своих пятиэтажек. Таких строений здесь около десяти. Построены они в 1950-1960-х годах, и все предназначены под снос. Как только их переселят, старые дома ждет "умный" разбор, а освободившуюся территорию приспособят под городские нужды.

Как рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, строительство корпусов на улице Речников, владение 18-20, планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. А владение 22 - в будущем году. Как раз к этому времени в районе планируется открыть и новую станцию Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар", и жители этих домов до нее смогут дойти минут за 10. К слову, сейчас ближайшее метро к новостройкам - это станция "Коломенская" Замоскворецкой линии. Прогулочным шагом до нее идти вдвое дольше.