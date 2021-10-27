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Рубрика: Общество

Как будет работать ВДНХ во время нерабочих дней

Текст: Ирина Огилько

Не все объекты ВДНХ будут работать на время общероссийских выходных. Куда именно можно будет сходить гражданам, рассказали "РГ" в пресс-службе выставки.

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Посетители, как обычно, смогут беспрепятственно гулять по территории Главной выставки страны. Часть павильонов будет работать с ограничениями, некоторые будут закрыты. Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков, объекты Музейного города на ВДНХ продолжат работу по системе COVID-free при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости. Для гостей Выставки будут открыты Музей ВДНХ, центр "Космонавтика и авиация", Центр славянской письменности "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран", выставка "Гений в юбке и ее эпоха" в павильоне "Рабочий и колхозница".

"При посещении площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста", - уточнил Жестков.

Входные билеты продаются только онлайн и строго по сеансам. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и без сопровождения.

Также при наличии QR-кода можно посетить Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, Музей кукол.

"Обращаем внимание посетителей: все эти дни, с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты Дворец госуслуг на ВДНХ, "Москвариум", "Робостанция", "Макет Москвы", Музей оптических иллюзий, скалолазный центр Big Wall, павильон "Книги", Дом культуры и другие объекты. Актуальная информация обо всех павильонах и сервисах будет размещена на сайте ВДНХ и официальных ресурсах резидентов выставки", - подчеркнул Жестков.

Кстати, в эти дни будут закрыты сувенирные магазины, рестораны "Оттепель", "Московское небо", "Арарат", кафе в павильоне "Космонавтика и авиация", "Урожай", "Ребрышки и Крылышки". Навынос продолжат работать заведения фудкорта и фудстрита и некоторые кафе.

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