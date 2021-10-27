Как по новым правилам москвичу бесплатно заменить электросчетчик

Москвичи путаются в новых правилах замены электросчетчиков - уже больше года их должны менять поставщики электроэнергии, однако не всегда понятно, куда по этому поводу обращаться, сколько ждать замены и как платить, пока стоит неисправный прибор. А еще - как выбрать, какой лучше счетчик поставить? Например, если вы хотите платить по разным тарифам днем и ночью? Корреспондент "РГ" разобрался в нюансах.

Обещанного полгода ждут

Напомню, правила замены электросчетчиков изменились 1 июля прошлого года. Прежде менять приборы учета приходилось за свой счет - корреспондент "РГ", к примеру, еще в 2016 году менял старенький счетчик на электронный, учитывающий сразу три тарифа в зависимости от времени суток. За это пришлось выложить из кармана больше пяти тысяч рублей.

Сейчас бы мне это ничего не стоило - расходы по замене приборов теперь легли на плечи поставщиков электроэнергии. Но, как всегда, есть много нюансов. Во-первых, бесплатная замена касается приборов, которые сломались, отслужили положенный срок или подошла дата их поверки. Поверку, кстати, энергетики теперь тоже проводят сами и денег за это не берут. Если же вы просто хотите заменить счетчик, потому что вам не нравится его дизайн или функционал, то придется подождать, пока подойдет плановый срок замены, либо поставить прибор за свой счет.

В связи с новыми правилами москвичи чаще всего жалуются в соцсетях на сроки замены приборов. Происходит это действительно не быстро - например, если аппарат сломался, то после заявки его должны заменить в течение полугода. Все это время брать с вас деньги за электроэнергию будут по средним показаниям за предыдущие полгода. То есть если вы обычно сжигали в месяц 150 киловатт, то примерно такой счет вам и будет приходить каждый месяц, пока не поставят новый прибор.

В других случаях сроки могут быть еще больше. К примеру, если межповерочный срок счетчика истек до 1 апреля 2020 года, то его должны заменить до конца этого года. А если закончился срок службы прибора, он сломался или его вообще раньше не было, то новое устройство поставят до конца 2023-го. В остальных случаях надо подавать заявку, ждать придется не больше полугода. Это предельные сроки, на практике обычно все происходит быстрее.

Расходы по замене приборов учета теперь легли на плечи поставщиков электроэнергии

Есть еще один нюанс - если межповерочный интервал вашего счетчика истек после июля 2020 года, то продолжайте подавать его показания как ни в чем не бывало. До замены прибора его показания будут считаться корректными. А если срок вышел до июля, то вам, опять же, будут считать по среднему потреблению за минувшие полгода.

По графику

Как правило, все подлежащие замене счетчики в одном доме меняют одновременно, поэтому объявления заранее появляются на дверях подъездов и информационных досках. Отразится эта информация и в вашем личном кабинете на сайте "Мосэнергосбыта", а также в мобильном приложении. Эта компания - гарантирующий поставщик электроэнергии в Москве и Подмосковье, так что заменой счетчиков занимается именно она.

График замены счетчиков формируется заранее, посмотреть его тоже можно в Сети - в разделе "Частным лицам / Услуги". Там нужно найти в списке свой адрес и отметку о том, в каком квартале к вам придет специалист. Если счетчик у вас стоит не в щитке на лестничной клетке, а внутри квартиры, то с вами согласуют удобное время. Заменить прибор можно в том числе вечером и в выходные. Все работы проведут мастера компании.

"Квалифицированные и опытные специалисты "Мосэнергосбыта" знают все многочисленные тонкости установки электросчетчиков и дают гарантию на качество работы и сам прибор. Более того, мастер, производящий замену, снимет последние показания старого счетчика, а после завершения работ опломбирует устройство и составит акт", - говорит глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Кстати, за свой счет поручить замену счетчика можно и стороннему электрику, но компанию-поставщика электричества все равно придется предупредить минимум за два рабочих дня - она пришлет представителя, который снимет старую пломбу, составит акт ввода в эксплуатацию нового прибора и заново поставит пломбы.

30 лет без бед

Что же за счетчики нам ставят взамен устаревших? Чем они лучше прежних? Начнем с того, что современные устройства рассчитаны на 30 лет работы, а значит, снова переживать о замене придется не скоро. Срок поверки тоже вырос - в зависимости от прибора он составляет каждые 10 или 16 лет. То есть если вам заменили счетчик, то в следующий раз вспоминать о нем придется минимум спустя десятилетие.

Кстати, все новые счетчики скоро подключат к интеллектуальной системе, которая будет сама снимать показания и передавать их. Это значит, что москвичам больше не придется каждое 26-е число бить себя по лбу и бежать в халате на лестничную клетку, чтобы успеть передать показания в последний день приема. В противном случае придется платить по средним показаниям, потом передавать актуальные сведения и смотреть, правильно ли вам сделали перерасчет. Создавать умную систему учета начнут уже в следующем году. До ее запуска передавать показания придется по старинке.

С этим, кстати, связано ограничение по выбору модели счетчика, который вам поставят вместо старого. Энергетики используют приборы разных российских производителей, но в одном доме ставят одни и те же модели - это нужно как раз для того, чтобы потом без проблем собрать их в единую систему.

Не получится выбрать и тарифный режим нового счетчика - он будет работать так же, как и прежний. То есть если раньше вы платили по одному тарифу днем и ночью, то так и продолжите. Но в то же время все новые счетчики могут работать в любых режимах. Поэтому если вы вдруг решите перейти на два или три тарифа, чтобы платить разные суммы в зависимости от времени суток, то менять счетчик не придется - его перепрограммируют за плату. Стоит это от 1,5 до 2 тысяч рублей в зависимости от модели и того, в каком районе Москвы или Подмосковья вы живете, сообщили "РГ" в "Мосэнергосбыте".

Конкретно

Куда звонить

Неисправными считаются счетчики, у которых перестал вращаться диск или он вращается неравномерно, например, рывками. Разбитое или отошедшее смотровое окно, неработающие индикатор или дисплей, нарушенная пломба, следы ударов или просверленные отверстия - все это и многое другое говорит о том, что прибор сломан и доверять его показаниям нельзя.

В любом из этих случаев нужно оформить бесплатную заявку на замену. Жильцы многоквартирных домов могут сделать это ежедневно с 8.30 до 20.30 по телефону "Мосэнергосбыта": +7 (499) 550-95-50 или в личном кабинете. Жителям частного сектора нужно звонить по телефону сетевой компании "Россети Московский регион": +7 (800) 220-02-20.