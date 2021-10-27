Минимальная пенсия в Москве вырастет до 21 193 рублей

Минимальная пенсия у столичных пенсионеров с городской доплатой вырастет до 21 193 рублей. Постановление на этот счет вчера в ходе заседания президиума Москвы подписал мэр Сергей Собянин.

В документе говорится, что произойдет это с 1 января 2022 года. В результате минимальная пенсия у москвичей будет в полтора раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. В настоящее время она в Москве составляет 20 222 рубля. Прибавку получат 2,1 миллиона столичных пенсионеров. Размер средней доплаты из бюджета Москвы для тех, у кого своя пенсия меньше минимальной городской, составляет порядка 6,3 тысячи рублей.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, на 4,8 процента будут увеличены размеры также единовременных и ежемесячных социальных выплат.

Эти выплаты в Москве получают многодетные и малообеспеченные семьи, родители и дети погибших военнослужащих, дети москвичей, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, студенческие семьи , дети-сироты, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов с детства.

Получают денежные выплаты от города и ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, труженики тыла, ветераны труда и дети войны, реабилитированные граждане, герои СССР и РФ, а также юбиляры супружеской жизни и многие другие.

На 4,8 процента увеличат размеры соцвыплат

Сохранятся в 2022 году в Москве и традиционные выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, памятной дате аварии на Чернобыльской АЭС.