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27.10.2021 11:43

Многодетные воронежцы получат компенсации за землю

Единовременные выплаты взамен предоставления участков под строительство получат на первом этапе 250 многодетных семей. На реализацию этой альтернативной меры соцподдержки в текущему год депутаты регионального заксобрания одобрили выделение 50 миллионов рублей. Ход реализации программы обсудили в Воронежской облдуме в рамках совещания, посвященного проекту бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Очередную встречу по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по имущественным и земельным отношениям Михаил Гусев.

Фото: Воронежская областная Дума
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С начала года регион получил в виде неналоговых имущественных доходов более миллиарда рублей. В основном - от аренды, продажи и использования земельных участков, находящихся в областной собственности. Для сравнения, в 2020-м объем таких доходов составил почти 752 миллионов.

Как рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов, среди приоритетов работы - предоставление земельных участков многодетным семьям. В марте 2021 года на уровне региона была установлена дополнительная мера соцподдержки в виде единовременной выплаты (200 тысяч рублей) для улучшения жилищных условий, которая предоставляется многодетным гражданам взамен земельного участка. В сводный список граждан, имеющих право на такую выплату, вошло 250 человек. Перечень формировался в порядке очередности - по дате подачи заявления о включении в реестр на получение участка. Всем этим людям разослали уведомления, предложив компенсацию вместо земли. Однако более 130 писем не были получены адресатами, отметил Юсупов. В третьем квартале многодетным родителям направили повторные уведомления. Сейчас департамент рассматривает девять обращений о предоставлении выплаты, восемь из них одобрено.

В 2021 году согласно плану приватизации было продано 13 объектов недвижимости на общую сумму 9,8 миллиона рублей. До конца года на единой электронной торговой площадке разместят еще 57 лотов. Согласно проекту программы приватизации на 2022-2024 годы, предполагается продать 388 объектов недвижимости и 11 объектов движимого имущества. Это принесет в казну около 165 миллионов.

Депутаты обсудили с Сергеем Юсуповым региональный законопроект о "гаражной амнистии". Он устанавливает дополнительный перечень документов, необходимых для предоставления гражданину участка под гаражом, и порядок выявления лиц, чьи гаражи в границах поселений и городских округов не значатся в Едином госреестре недвижимости.

Фото: Воронежская областная Дума
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Ведется и совместная с облдумой доработка законопроекта о дополнительных ограничениях для розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Одной из важных задач департамента на 2022 год станет инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости, а также занимаемых областными учреждениями. Предстоит определить, какие из них не используются или используются неэффективно - и, следовательно, могут быть вовлечены в оборот. Кроме того, на повестке - оформление невостребованных земель в собственность Воронежской области, оказание мер имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, ликвидация нелегального алкогольного рынка. Доходы региона от акцизов при розничной продаже алкоголя планируются в сумме около 950 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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