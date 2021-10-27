Новости

Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 17:07
Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой 17:00
Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского 16:56
Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами 16:55
Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID 16:34
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 16:32
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день 16:27
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков 16:19
Съезд "Единой России" может пройти 4 декабря 16:17
У 70% больных повторное течение COVID-19 проходит с равной степенью тяжести 16:16
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 16:14
Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля 16:11
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 16:05
Украина прорабатывает вопрос о запрете гастролей россиян в стране 16:04
Патрушев: Не все госслужащие на "удаленке" соблюдают правила кибербезопасности 15:59
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 15:58
Умер актер Морт Сал, первый в мире стендап-комик 15:55
В Москве не будут вводить QR-коды в транспорте 15:52
Минтруд дал рекомендации по выходным после прививки от COVID 15:49
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 15:41
Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница" 15:38
В ВТО назвали факторы, которые помогли РФ справиться с последствиями COVID 15:26
В Москве повысили скорость на трех магистралях 15:22
Умер актер Станислав Хлавнович 15:15
Биржевая цена авиакеросина обновила исторический максимум 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 17:00
Рубрика: Общество

Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Матыцин/РИА Новости Фото: Валерий Матыцин/РИА Новости
Фото: Валерий Матыцин/РИА Новости

Столичные педагоги дали рекомендации, как провести каникулы с пользой для всей семьи. Подробности рассказали "РГ" эксперты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В России не планируется переводить школьников на дистант после каникул

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Елена Макарова рассказала, что умение делать выбор пригодится в жизни любому взрослому. "Хотите, чтобы игра наверняка увлекла вашего ребенка, а он почувствовал себя хозяином положения, научился брать на себя ответственность, делать логические выводы и принимать решения, дайте ему возможность самостоятельно выбрать, - рассказала Макарова. - Наблюдая за процессом выбора и рассуждениями, вы сможете лучше понять своего ребенка. Как помочь ребенку выбрать игру и что делать, если нужно идти на компромисс? Предложите две-три игры".

Как отмечают специалисты, иногда дети выбирают то, что в данный момент невозможно. Скажем, им очень хочется приготовить печенье, а у вас нет овсяных хлопьев. В таких случаях дети часто расстраиваются и недовольно говорят: "Ну вот. Никогда мне нельзя делать то, что я хочу!" Как поступить родителям?

Специалист отметила, что сначала ребенка надо поддержать и успокоить: "Я понимаю, что тебе обидно". А затем объяснить, почему сейчас невозможно приготовить печенье. Предложите решить эту проблему. И выясните, почему ребенок выбрал именно это занятие.

Увидев, что вы искренне хотите помочь, что прислушиваетесь к его мнению, готовы совместно искать решение, ребенок пойдет на компромисс. У всех нас иногда эмоции берут верх: дети становятся просто несносными, а у взрослых заканчивается терпение. В этих случаях не отмахивайтесь. Лучше честно признать ситуацию. Например: "Я вижу, тебе скучно слоняться без дела". Или: "У меня закончились идеи, что мы еще могли бы вместе поделать".

Фото: iStock
Психолог - о том, как родителям не перессориться в школьных чатах

И ищите совместное решение. Иногда подойдет 10 минут тишины, после которых у всех членов семьи возникнет "ощущение перезагрузки" и появятся силы и желание к дальнейшему взаимодействию. А иногда новые полезные и интересные идеи могут прийти в голову нашим детям. И они сами станут инициаторами семейных активностей.

Как рассказала старший методист Городского методического центра, кандидат психологических наук Александрина Светлова, мамам и папам во время отпуска можно познакомиться с основными законами возрастной психологии. Это поможет лучше понять, как общаться с ребенком в разные периоды его жизни, возможно кому-то поможет справиться с проблемами в отношениях с детьми. В прошлом году Городской методический центр запустил образовательный проект "Игры и занятия для дошкольников", где собраны десятки видеороликов на различные темы, в том числе и о возрастной психологии.

"Очень рекомендую начать с роликов, в которых объясняют ключевые понятия, связанные с развитием, рассказывают о формировании личности, о том, что такое идентичность и её кризис, а также об одном из важнейших личностных навыков - эмоциональном интеллекте, - рассказала Светлова.

Кстати

Ученики 8-11 классов могут попробовать свои силы на Чемпионате по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035, который недавно стартовал в столице. Для этого педагогу-наставнику необходимо зарегистрировать школьника на официальном сайте состязания. Ребят ждут три этапа оценки ключевых навыков современного профессионала: критического мышления, креативности, коллаборации и коммуникации.

Также во время каникул ребята могут присоединиться к онлайн-мероприятиями дворцов и центров творчества столицы. На сайте #ДомОнлайн размещена афиша, там же можно зарегистрироваться на понравившееся мероприятие.

В регионах Общество Образование Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
МИД: Москва перепроверяет сведения о применении Киевом турецкого беспилотника
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности