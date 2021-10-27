Московские педагоги рассказали, как провести каникулы с пользой

Столичные педагоги дали рекомендации, как провести каникулы с пользой для всей семьи. Подробности рассказали "РГ" эксперты.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Елена Макарова рассказала, что умение делать выбор пригодится в жизни любому взрослому. "Хотите, чтобы игра наверняка увлекла вашего ребенка, а он почувствовал себя хозяином положения, научился брать на себя ответственность, делать логические выводы и принимать решения, дайте ему возможность самостоятельно выбрать, - рассказала Макарова. - Наблюдая за процессом выбора и рассуждениями, вы сможете лучше понять своего ребенка. Как помочь ребенку выбрать игру и что делать, если нужно идти на компромисс? Предложите две-три игры".

Как отмечают специалисты, иногда дети выбирают то, что в данный момент невозможно. Скажем, им очень хочется приготовить печенье, а у вас нет овсяных хлопьев. В таких случаях дети часто расстраиваются и недовольно говорят: "Ну вот. Никогда мне нельзя делать то, что я хочу!" Как поступить родителям?

Специалист отметила, что сначала ребенка надо поддержать и успокоить: "Я понимаю, что тебе обидно". А затем объяснить, почему сейчас невозможно приготовить печенье. Предложите решить эту проблему. И выясните, почему ребенок выбрал именно это занятие.

Увидев, что вы искренне хотите помочь, что прислушиваетесь к его мнению, готовы совместно искать решение, ребенок пойдет на компромисс. У всех нас иногда эмоции берут верх: дети становятся просто несносными, а у взрослых заканчивается терпение. В этих случаях не отмахивайтесь. Лучше честно признать ситуацию. Например: "Я вижу, тебе скучно слоняться без дела". Или: "У меня закончились идеи, что мы еще могли бы вместе поделать".

И ищите совместное решение. Иногда подойдет 10 минут тишины, после которых у всех членов семьи возникнет "ощущение перезагрузки" и появятся силы и желание к дальнейшему взаимодействию. А иногда новые полезные и интересные идеи могут прийти в голову нашим детям. И они сами станут инициаторами семейных активностей.

Как рассказала старший методист Городского методического центра, кандидат психологических наук Александрина Светлова, мамам и папам во время отпуска можно познакомиться с основными законами возрастной психологии. Это поможет лучше понять, как общаться с ребенком в разные периоды его жизни, возможно кому-то поможет справиться с проблемами в отношениях с детьми. В прошлом году Городской методический центр запустил образовательный проект "Игры и занятия для дошкольников", где собраны десятки видеороликов на различные темы, в том числе и о возрастной психологии.

"Очень рекомендую начать с роликов, в которых объясняют ключевые понятия, связанные с развитием, рассказывают о формировании личности, о том, что такое идентичность и её кризис, а также об одном из важнейших личностных навыков - эмоциональном интеллекте, - рассказала Светлова.

Кстати

Ученики 8-11 классов могут попробовать свои силы на Чемпионате по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035, который недавно стартовал в столице. Для этого педагогу-наставнику необходимо зарегистрировать школьника на официальном сайте состязания. Ребят ждут три этапа оценки ключевых навыков современного профессионала: критического мышления, креативности, коллаборации и коммуникации.

Также во время каникул ребята могут присоединиться к онлайн-мероприятиями дворцов и центров творчества столицы. На сайте #ДомОнлайн размещена афиша, там же можно зарегистрироваться на понравившееся мероприятие.