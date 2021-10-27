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Рубрика: Общество

Точный бросок в десять корзин

На северо-востоке столицы достраивают уникальное здание новой гимназии
Текст: Ирина Москвитина
РГ - Допвыпуск № 247(8598)
Гимназия, возведенная на северо-востоке города, будет сдана до конца 2021 года. Ее открытия с нетерпением ждут ученики школы №1518, профессионально занимающиеся баскетболом. Новое здание строят на территории старой школы, не отвечающей современным требованиям безопасности и потребностям учебного процесса. Например, поиграть в баскетбол на улице нельзя - не было места, да и школьного двора тоже.
Двор гимназии будет удобным для мероприятий на открытом воздухе. Фото: Сергей Михеев Двор гимназии будет удобным для мероприятий на открытом воздухе. Фото: Сергей Михеев
Двор гимназии будет удобным для мероприятий на открытом воздухе. Фото: Сергей Михеев

Как в условиях плотной застройки удалось найти место под спортивную площадку, а в самом здании сделать два спортзала без ущерба для занятий по общеобразовательным предметам, узнали корреспонденты "РГ", побывав на строящемся объекте. Корпус новой гимназии выстроен по индивидуальному проекту с соблюдением всех современных норм безопасности и стандартов строительства. С трех сторон учебное здание зажато жилыми многоэтажками, а его фасад выходит на улицу Цандера. Территория школы осталась в прежних пределах и занимает около 9,3 тысячи квадратных метров. Ранее почти вся земля была под постройкой, возведенной в начале 1930-х годов. Современное здание на этаж ниже прежнего, но переживать за "начинку" не стоит - места для учебы и досуга ребят больше, чем было, да еще появился свой школьный двор.

Один из секретов появления большой уличной спортивной площадки - рациональное использование земли и удачная посадка здания на территории. Со стороны фасада выделили место под площадку с современными длинными скамейками из дерева и металла - для уличных собраний или каких-то интеллектуальных активностей. С противоположной стороны, ближе к жилым домам оборудовали большую спортивную зону. Здесь баскетбольная площадка, рядом территория с тренажерами и место под проведение уроков физкультуры. Здесь есть даже прыжковая яма и батуты. Чтобы не привлекать лишнего внимания к спортсменам, вокруг сделают живую изгородь из кустарника. Посадки идут и вдоль главного фасада, здесь высаживают стелющиеся хвойники.

Круглогодичная зелень выгодно оттенит аскетичность цвета и формы учебного корпуса. Основной экстерьер - облицовочный серый кирпич и керамические черные панели.

Похожими по цветам панелями застелен и пол на первом этаже. Единственным ярким пятном на фасаде стала окрашенная в оранжевый цвет входная группа. Чтобы попасть в нужный оттенок, работники перекрашивали входную группу несколько раз. Подобные яркие акценты есть и внутри строения. Например, на четвертом этаже в библиотеке читальный зал отделен от хранилища стеной благородного зеленого цвета. На третьем этаже пространство одной из рекреаций украшено колоннами цвета неба.

Большинство кабинетов универсального назначения с комплектами ноутбуков и планшетов, электронными досками, проекторами и прочей техникой

Яркие пятна - это изюминки, основные цвета отделки - белый, серый и песочный. Нейтральное цветовое решение, считают проектировщики, не помешает школьникам в учебе, тем более малышей в здании не будет. Корпус рассчитан на обучении 550 детей с 8-го по 11-й класс. Всего предусмотрены помещения для 22 классов и вспомогательные кабинеты, все они расположены со 2-го по 4-й этаж. Большинство кабинетов универсального назначения с комплектами ноутбуков и планшетов, электронными досками, проекторами и прочей необходимой техникой для учеников и преподавателей.

В кабинетах иностранного языка уже монтируют современное лингафонное оборудование, электронные доски. Для уроков физики скоро начнут устанавливать прибывший по заказу специальный стол для проведения опытов. Такие же столы для учителя и учеников привезут и для уроков химии. Будут здесь и кабинеты для занятий информационными технологиями, робототехникой, 3D-моделированием. Уже монтируют оборудование для фотокиностудии и мастерской искусств. Для удобства учеников в школьных коридорах установят персональные шкафчики с кодовыми замками. Пока эти "сейфики" еще в заводской упаковке штабелями сложены в коридорах на этажах. В таком шкафу можно будет оставить ненужные дома учебники.

Прогуливаясь по этажам здания, отмечаешь, что здесь очень светло и просторно. "Ощущение простора создает обилие стекла - зенитными фонарями украшена крыша над библиотекой, добавляет света витражное стекло в полстены. Из дорогих стеклопакетов в алюминиевом каркасе сделаны почти все двери в кабинеты и примыкающие к ним стены. Стекла бронированные, но даже если и разобьются, осколков не будет", - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Лишь входы в санузлы, раздевалки, спортзалы выполнены из непрозрачного пластика.

Одной из изюминок проекта стало и расположение лектория под большим актовым залом, что значительно сэкономило место. Лекторий напоминает аудиторию в вузе, особенно из-за ярусного расположения кресел. Здесь может поместиться сразу 2-3 класса. Здесь уже смонтирован экран, проекционное оборудование. В актовом зале может разместиться 356 человек. Все управление светом, звуком и эффектами сосредоточено в помещении для киномеханика. За сценой - три гримерки и подсобные помещения.

Под этими залами на первом этаже расположена главная особенность проекта - особые спортивные залы. Большой спортивный зал выполнен в бело-оранжевом цвете. Из-за большой площади здесь можно играть даже в футбол, но основное предназначение - баскетбол. Для отработки бросков по стенам развешаны сразу 10 корзин, причем учиться точно кидать мяч здесь могут и маломобильные спортсмены.

Большой зал специальной автоматической сеткой делится пополам. Для того чтобы занятия были безопасными, стены зала частично закрыты мягкими оранжевыми матами. Во втором зале, оформленном в серо-черных тонах, есть все необходимое для уроков физкультуры: шведская стенка, канаты, а вдоль зеркальной стены - станок для занятий балетом. У входов в спортзалы размещены вместительные душевые, а так как после спортивных занятий всегда хочется подкрепиться, рядом разместили столовую и кухню, где будут готовить пищу свои повара.

По словам Рафика Загрутдинова, общая готовность объекта составляет 95 процентов. Внутренняя отделка завершается, сейчас поставляют и подключают учебное оборудование, расставляют мебель. Одновременно идет приемка работ департаментом образования. Серьезных недочетов не выявлено. Если так дальше пойдет, закончить все работы должны в декабре. А уже с нового учебного года гимназисты станут тут хозяевами.

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