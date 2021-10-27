Наталья Сергунина: Премия имени Чуковского объединила детских писателей более чем 50 регионов России

В столице огласили шорт-лист номинантов на соискание премии имени Корнея Чуковского. В список попали 28 участников, которые продолжат соревноваться за звание лучшего прозаика, поэта и переводчика детских книг. Премию учредило правительство Москвы в 2020 году. Цель - поддержать талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

"Конкурс проводится второй раз. В этом году подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия - открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе", - рассказала порталу mos.ru заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на соискание премий принимали с 2 апреля по 16 августа. Далее огласили шорт-лист, из которого жюри отберет шесть лауреатов. Их имена объявят во время церемонии награждения в ноябре."Стоит отметить интересную тенденцию: в этом году увеличилось количество произведений, претендующих на соискание премий в поэтических и переводных номинациях. Наиболее активными регионами стали Иркутская область и Краснодарский край, в числе самых востребованных номинаций - "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" и "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет"", - отметили в оргкомитете премии.

Конкурсные произведения оценивают прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы. Среди них директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, современный детский прозаик, поэт и лауреат премии имени Корнея Чуковского 2020 года Анастасия Орлова, поэт и прозаик Сергей Махотин, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков. Возглавляет жюри, как и в прошлом году, детский прозаик, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседатель и идейный вдохновитель премии - Дмитрий Чуковский, правнук писателя.

В жюри конкурса этого года отмечают, что по всем номинациям пришло множество по-настоящему сильных, замечательных работ. И в этом году участников больше, чем в прошлом. Победитель в каждой из номинаций получит по одному миллиону рублей.