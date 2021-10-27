Проходка тоннелей Большой кольцевой линии метрополитена завершится в этом году

Пройдет год с небольшим, и жителям Коломенской улицы и Коломенской набережной столицы не придется добираться на автобусе до одноименной станции метро. В шаговой доступности появится станция "Нагатинский затон". Она строится в составе восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки, также включающего станции "Кленовый бульвар", "Печатники" и "Текстильщики". Пуск намечен на конец следующего года. Восточный участок должен снизить трафик на улично-дорожной сети прилегающих территорий и разгрузить существующие фиолетовую Таганско-Краснопресненскую, салатовую Люблинско-Дмитровскую и зеленую Замоскворецкую линии метро.

В сопровождении ведущего инженера производственного отдела компании-подрядчика Сергея Пяпиева спускаемся на 27 метров - на дно котлована, сооруженного для "встречи" и дальнейшего демонтажа тоннелепроходческого щита. Он прорубает тоннель диаметром 10 метров к "Нагатинскому затону" со стороны "Печатников". До финиша "Виктории" - так строители называют этот тоннелепроходческий комплекс - остаются считанные десятки метров. Другой щит-гигант - "Лилия" - завершает свой путь от "Нагатинского затона" до "Кленового бульвара". По словам заместителя столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в этом году все тоннели БКЛ будут проложены. "Тоннелепроходка на Большом кольце метро завершена уже на 97 процентов, а общая строительная готовность линии составляет 88 процентов", - отметил он.

Из котлована попадаем на платформу. Поскольку тоннель возводится двухпутный, станция строится по "береговому" типу - пути располагаются в центре зала, а платформы - по бокам. Уже виден переходной мостик на платформу встречного пути, отсюда пассажиры будут подниматься по эскалаторам к выходу. Кстати, как сообщил руководитель строительства Павел Жилкин, эскалаторное оборудование сейчас завозится, скоро начнется его монтаж.

Интерьер станции "Нагатинский Затон" будет соответствовать месту расположения - на берегу Москвы-реки, поэтому стены украсят изображения 12 рыб

Интерьер станции обещает соответствовать месту ее расположения - на берегу Москвы-реки. Поэтому за основу взята речная тема: стены украсят изображения 12 рыб, которые водятся в Нагатинском затоне и в основном русле Москвы-реки. По словам представителя архитектурного бюро, выигравшего конкурс на дизайн-проект станции, пол будет выполнен из серого гранита, стены - из белого гранита и габбро с мозаичными изображениями речных обитателей. Рыбы будут высотой около двух метров и длиной четыре-пять метров. По замыслу дизайнеров, они будут служить ориентиром для места встречи: ведь гораздо интереснее назначить свидание даме сердца "у головы плотвы", чем "у четвертой колонны в сторону центра". Основная тематика коснется и потолка станции - он будет выполнен в виде рыбьей чешуи. Узнать название каждой изображенной рыбы и ознакомиться с их "досье" - если кто не силен в ихтиологии и не рыбак - можно будет в кассовом зале на специальных стендах.

На каркасе станции и в тоннеле, ведущем к "Кленовому бульвару", кипит работа: проводится устройство верхнего строения пути.

В связи требованиями противопожарной безопасности при монтаже вентиляционного перекрытия тоннеля, как сообщил Павел Жилкин, применялся бетон со специальной добавкой, которая защищает арматуру конструкций от воздействия высоких температур.

Станция спроектирована грамотно, с учетом близости Москвы-реки, специфики грунтов, поэтому непредвиденных ситуаций и сложностей при выполнении работ не возникает.

Кроме станции "Нагатинский затон" у жителей района появится станция "Кленовый бульвар". На станции выполнено более половины монолитных работ, закончено ограждение котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80 процентов. Строительство ведется в едином котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает сама станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20 процентов выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем.

Архитектурный облик станции, как и в случае со станцией "Нагатинский затон", был определен в ходе открытого международного конкурса, проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".

"Нагатинский затон", "Кленовый бульвар" и другие станции восточного участка БКЛ - это лишь часть большой работы по развитию московской подземки.

"До конца этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". А к 2024 году предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Продолжится строительство новой Троицкой ветки, также будут продлены существующие ветки: желтая Калининско-Солнцевская - до аэропорта Внуково, красная Сокольническая - до станции "Потапово", салатовая Люблинско-Дмитровская - до поселка Северного. Кроме того, начнется строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток, а также продление Арбатско-Покровской линии в Гольяново.

До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций метро

"Приоритетной задачей для города остается завершение строительства Большой кольцевой линии. Замкнуть ее предполагается в следующем году", - отметил Рафик Загрутдинов. Сейчас на БКЛ поезда ходят по двум участкам, включающим 12 станций: от "Нижегородской" до "Электрозаводской" и от "Савеловской" до "Мнёвников" и "Делового центра".

Я и сама с нетерпением жду открытия участка БКЛ между "Электрозаводской" и "Савеловской" - он сократит путь из дома на работу примерно на 20 минут: надо будет проехать 9 станций с одной пересадкой вместо 11 станций с двумя пересадками.

СПРАВКА

С открытием всех станций, а их 31, Большое кольцо станет одним из самых масштабных проектов мирового метростроения. И самой длинной (70 километров) кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию метро в Пекине (57 километров). БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки, а также МЦК и МЦД и снизит нагрузку на действующую Кольцевую линию и прилегающие участки радиальных веток, а также действующие станции в центре города. С ее станций можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки, 4 пересадки на МЦК, 6 - на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги.