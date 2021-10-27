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27.10.2021 16:25
Рубрика: Экономика

Встретимся под плотвой

Проходка тоннелей Большой кольцевой линии метрополитена завершится в этом году
Текст: Ирина Фурсова
РГ - Допвыпуск № 247(8598)
Пройдет год с небольшим, и жителям Коломенской улицы и Коломенской набережной столицы не придется добираться на автобусе до одноименной станции метро. В шаговой доступности появится станция "Нагатинский затон". Она строится в составе восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки, также включающего станции "Кленовый бульвар", "Печатники" и "Текстильщики". Пуск намечен на конец следующего года. Восточный участок должен снизить трафик на улично-дорожной сети прилегающих территорий и разгрузить существующие фиолетовую Таганско-Краснопресненскую, салатовую Люблинско-Дмитровскую и зеленую Замоскворецкую линии метро.
Строительство станции "Нагатинский Затон" идет полным ходом. Фото: Сергей Михеев Строительство станции "Нагатинский Затон" идет полным ходом. Фото: Сергей Михеев
Строительство станции "Нагатинский Затон" идет полным ходом. Фото: Сергей Михеев

В сопровождении ведущего инженера производственного отдела компании-подрядчика Сергея Пяпиева спускаемся на 27 метров - на дно котлована, сооруженного для "встречи" и дальнейшего демонтажа тоннелепроходческого щита. Он прорубает тоннель диаметром 10 метров к "Нагатинскому затону" со стороны "Печатников". До финиша "Виктории" - так строители называют этот тоннелепроходческий комплекс - остаются считанные десятки метров. Другой щит-гигант - "Лилия" - завершает свой путь от "Нагатинского затона" до "Кленового бульвара". По словам заместителя столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в этом году все тоннели БКЛ будут проложены. "Тоннелепроходка на Большом кольце метро завершена уже на 97 процентов, а общая строительная готовность линии составляет 88 процентов", - отметил он.

Из котлована попадаем на платформу. Поскольку тоннель возводится двухпутный, станция строится по "береговому" типу - пути располагаются в центре зала, а платформы - по бокам. Уже виден переходной мостик на платформу встречного пути, отсюда пассажиры будут подниматься по эскалаторам к выходу. Кстати, как сообщил руководитель строительства Павел Жилкин, эскалаторное оборудование сейчас завозится, скоро начнется его монтаж.

Интерьер станции "Нагатинский Затон" будет соответствовать месту расположения - на берегу Москвы-реки, поэтому стены украсят изображения 12 рыб

Интерьер станции обещает соответствовать месту ее расположения - на берегу Москвы-реки. Поэтому за основу взята речная тема: стены украсят изображения 12 рыб, которые водятся в Нагатинском затоне и в основном русле Москвы-реки. По словам представителя архитектурного бюро, выигравшего конкурс на дизайн-проект станции, пол будет выполнен из серого гранита, стены - из белого гранита и габбро с мозаичными изображениями речных обитателей. Рыбы будут высотой около двух метров и длиной четыре-пять метров. По замыслу дизайнеров, они будут служить ориентиром для места встречи: ведь гораздо интереснее назначить свидание даме сердца "у головы плотвы", чем "у четвертой колонны в сторону центра". Основная тематика коснется и потолка станции - он будет выполнен в виде рыбьей чешуи. Узнать название каждой изображенной рыбы и ознакомиться с их "досье" - если кто не силен в ихтиологии и не рыбак - можно будет в кассовом зале на специальных стендах.

На каркасе станции и в тоннеле, ведущем к "Кленовому бульвару", кипит работа: проводится устройство верхнего строения пути.

В связи требованиями противопожарной безопасности при монтаже вентиляционного перекрытия тоннеля, как сообщил Павел Жилкин, применялся бетон со специальной добавкой, которая защищает арматуру конструкций от воздействия высоких температур.

Станция спроектирована грамотно, с учетом близости Москвы-реки, специфики грунтов, поэтому непредвиденных ситуаций и сложностей при выполнении работ не возникает.

Кроме станции "Нагатинский затон" у жителей района появится станция "Кленовый бульвар". На станции выполнено более половины монолитных работ, закончено ограждение котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80 процентов. Строительство ведется в едином котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает сама станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20 процентов выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем.

Фото: mos.ru
К 2022 году по программе реновации в Нагатинском Затоне построят четыре жилых корпуса

Архитектурный облик станции, как и в случае со станцией "Нагатинский затон", был определен в ходе открытого международного конкурса, проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".

"Нагатинский затон", "Кленовый бульвар" и другие станции восточного участка БКЛ - это лишь часть большой работы по развитию московской подземки.

"До конца этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". А к 2024 году предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Продолжится строительство новой Троицкой ветки, также будут продлены существующие ветки: желтая Калининско-Солнцевская - до аэропорта Внуково, красная Сокольническая - до станции "Потапово", салатовая Люблинско-Дмитровская - до поселка Северного. Кроме того, начнется строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток, а также продление Арбатско-Покровской линии в Гольяново.

До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций метро

"Приоритетной задачей для города остается завершение строительства Большой кольцевой линии. Замкнуть ее предполагается в следующем году", - отметил Рафик Загрутдинов. Сейчас на БКЛ поезда ходят по двум участкам, включающим 12 станций: от "Нижегородской" до "Электрозаводской" и от "Савеловской" до "Мнёвников" и "Делового центра".

Я и сама с нетерпением жду открытия участка БКЛ между "Электрозаводской" и "Савеловской" - он сократит путь из дома на работу примерно на 20 минут: надо будет проехать 9 станций с одной пересадкой вместо 11 станций с двумя пересадками.

СПРАВКА

С открытием всех станций, а их 31, Большое кольцо станет одним из самых масштабных проектов мирового метростроения. И самой длинной (70 километров) кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию метро в Пекине (57 километров). БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки, а также МЦК и МЦД и снизит нагрузку на действующую Кольцевую линию и прилегающие участки радиальных веток, а также действующие станции в центре города. С ее станций можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки, 4 пересадки на МЦК, 6 - на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги.

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