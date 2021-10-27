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27.10.2021 13:40
Рубрика: Экономика

Собянин открыл после реконструкции станцию Кокошкино Киевского направления МЖД

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Полным ходом идет строительство самого сложного из Московских центральных диаметров - МЦД-4, который свяжет города Апрелевку Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. Он улучшит транспортную доступность 23 районов столицы с населением 2,5 миллиона жителей и соединит между собой семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Лениградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Произойдет это уже в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая сегодня после реконструкции станцию Кокошкино.

"Строили мы недолго - два года, - рассказал глава города в ходе общения с пассажирами. - Теперь отсюда можно с комфортом доехать до центра Москвы - для этого реконструировали пути, запустили новые электрички". По его словам, реконструкция железнодорожных путей продолжается. В этом году будут сданы в эксплуатацию еще два пригородных вокзала, которые также войдут в состав МЦД-4.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кокошкино - станция, расположенная между станциями Толстопальцево и Санино, еще недавно была обычной пригородной платформой, где пассажиры ждали поезда под открытым небом на семи ветрах. Теперь жители Новой Москвы получили в ее лице еще один симпатичный современный городской железнодорожный вокзал площадью около 5 тысяч квадратных метров. С двумя кассами, динамической системой навигации, турникетами, туалетными комнатами на подземном уровне. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирскими лифтами. На двух береговых платформах установлены стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов. Навесы на всю длину защищают пассажиров от непогоды. Для обогрева в холодное время года пригородный вокзал оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями. Выходы предусмотрены по обе стороны путей - на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы.

Новая станция улучшит комфорт поездок порядка 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и близлежащих СНТ. По оценке железнодорожников, в ближайшие годы ее среднесуточный пассажиропоток увеличится с нынешних 1,4 тысячи до 3,2 тысячи человек с перспективой дальнейшего роста по мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов и мест приложения труда, строительство которых запланировано в этом районе города.

Кокошкино - шестая станция Московского транспортного узла, строительство и реконструкция которых завершена в этому году. Заместитель генерального директора - начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургкого транспортных узлов ЩФЩ "РЖД" Олег Тони отметил, что в ближайшие два месяца планируется открыть после реконструкции еще три станции - Матвеевскую, Аминьевскую и Минскую. "Все работы идут по графику, - рассказал он. - В перспективе с пригородного вокзала Кокошкино можно будет уехать даже в Санкт-Петербург". Сейчас поездка на поезде от станции Кокошкино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут, на автомобиле - порядка полутора часов. А после открытия станций Аминьевской и Минской у пассажиров появится возможность сделать пересадки на Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро, не доезжая до Киевского вокзала. И тогда от Кокошкино до Аминьевской дорога займет всего полчаса.

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