Спикер Липецкого облсовета открыл в Добринском районе ДК и ФАП

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, а также представляющие интересы муниципалитета в региональном парламенте депутаты Павел Путилин и Геннадий Крутских посетили Добринский район. В рамках рабочей поездки они приняли участие в торжественном открытии сразу нескольких социальных объектов.

Так, в селе Новопетровка открыли капитально отремонтированный Дом культуры, в Средней Матренке - обновленный ФАП. Здание ДК было построено в 1973 году, в 2000-е оно сильно обветшало, Дом культуры пришлось закрыть. Идею отреставрировать сельский ДК поддержал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. На капитальный ремонт было направлено более десяти миллионов рублей. Кроме творческих коллективов в здание вернулись библиотека, почтовое отделение и ФАП.

Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Средней Матренке значился в списке наказов депутатам, и его открытия ждали все, в том числе и фельдшер Надежда Нижегородова. Она помогает людям вот уже 46 лет и в нынешнем году номинирована на международную премию Фонда Андрея Первозванного "Вера и верность". Когда в ФАПе шел ремонт, она продолжала вести прием в кабинетах, не затронутых строительными работами, а также навещала своих подопечных на дому. За самоотверженный труд ей вручили знак "За заслуги перед Добринским районом".

- Здесь работает замечательный фельдшер, - отметил Дмитрий Аверов. - Если такие люди, профессионалы своего дела, заведуют сельской медициной, то можно быть уверенным, что здоровье жителей в надежных руках.

Средства на работы по ремонту ФАПа были выделены из областного бюджета, однако помощь в приобретении мебели и части оборудования оказали местные предприниматели.

- Прекрасно, что в селах развивается инфраструктура, появляются новые и восстанавливаются прежние социальные объекты, - сказал, обращаясь к жителям, Дмитрий Аверов. - Задача власти - прилагать максимум усилий, чтобы жизнь становилась лучше: комфортной и насыщенной положительными эмоциями.

Не осталась без внимания и помощь меценатов. По словам главы администрации Добринского района Романа Ченцова, за год объем участия предпринимателей в обновлении и благоустройстве муниципалитета вырос в десять раз и достиг 15 миллионов рублей. Дмитрий Аверов отметил, что социально-ответственного бизнеса становится больше, и это - позитивная тенденция.