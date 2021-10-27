В Ярославле покажут спектакли из шести стран

Новости

Путин проведет совещание о газовых полях Ямала 12:48
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок 12:45
Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта" 12:41
Песков заявил об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу 12:38
Минтруд: На два миллиона вакансий в РФ приходится 835 тысяч безработных 12:37
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок 12:36
Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные 12:34
В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине 12:32
МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны 12:28
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой" 12:27
Лавров рассказал об инструментах борьбы с угрозами из Афганистана 12:26
Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке 12:14
Президент ОКР: Уверен, вакцинацию пройдут все наши спортсмены 12:11
В "Спартаке" опровергли возможный перенос матча Лиги Европы с "Наполи" 12:06
Оперштаб: В Москве выявлено 5789 новых случаев COVID-19 11:55
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней 11:53
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы 11:44
В Якутию пришла аномально теплая погода 11:44
Власти Москвы прояснили судьбу алкомаркетов в нерабочие дни 11:40
В России снимут сериал про челюскинцев 11:34
Аксенов: В Крыму не будет локдауна и QR-блокпостов 11:28
СК озвучил версию взрыва в доме в Красногорске 11:22
В ЕАО рассказали, как пройдут "нерабочие" дни в школах и детсадах 11:08
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:05
В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 12:27
Рубрика: Культура

В Ярославле покажут спектакли из шести стран

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле открылся третий фестиваль русских зарубежных театров.

В этом году на родину первого русского общедоступного профессионального театра свои работы привезли русскоязычные театры из Грузии, Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Молдовы, Таджикистана.

Свердловский драмтеатр запустил проект для слабовидящих зрителей

Первый раз такой театральный съезд-смотр зарубежных коллективов, говорящих на сцене исключительно по-русски, состоялся в 2019 году. Со слов директора ярославского театра имени Федора Волкова Айрата Тухватуллина, главная задача фестиваля - развитие профессионального сотрудничества с русскими театрами, работающими за пределами РФ, а также обсуждение творческих и практических вопросов их деятельности.

К сожалению, из-за ковидных ограничений некоторые мероприятия - расширенные мастер-классы, творческие встречи - пришлось перевести в онлайн-формат, но показы спектаклей проходят вполне традиционно, хотя и с учетом всех санитарных требований.

- Для театрального, профессионального искусства не существует преград ни политических, ни санитарно-эпидемиологических, - высказала общее мнение всех участников фестиваля заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. - Самое главное - желание быть вместе, работать, ежедневно выходить к зрителю и говорить о том, к чему всегда призывала русская классическая литература и драматургия, о самом лучшем, что есть в человеке, - стремлении к жизни, к прекрасному и доброте.

Фото: Предоставлено Театром Романа Виктюка
К 85-летию Романа Виктюка в его театре подготовили выставку и спектакли

Насколько сильно это желание - доказывает, например, уже сам факт существования Государственного русского драмтеатра имени Владимира Маяковского из Душанбе. По словам его директора Муниры Дадаевой, у театра, открытого в 1937 году, сегодня нет даже своего здания (в 2016-м оно было снесено согласно генплану реконструкции столицы Таджикистана), труппу приютил в своих помещениях Таджикский академический театр драмы имени А. Лохути. Но театр жив и надеется, что наконец обретет свой дом.

- Бывают у нас минуты, когда в отчаянии опускаются руки от того, что у нас малая сцена, всего сто посадочных мест, что мы где-то на чердачке. Но мы знаем, что будет фестиваль, опять собираемся и с огромным желанием творим, - рассказывает Мунира.

По ее словам, к русскому языку в Таджикистане интерес очень большой, во всех районах строятся русские школы, и кроме собственно творчества труппа тоже… дает уроки русского.

- К нам на сказки приводят детей, иногда совсем не владеющих русским языком, с просьбой позаниматься с ними, и мы сначала показываем постановку, а потом начинаем со зрителями беседовать, и так они учат язык. Поэтому у нас важная миссия, и мы очень этим гордимся, - продолжает Мунира Дадаева, сама окончившая русскую школу, российский вуз и в четыре года попавшая в закулисье этого театра вместе со старшей сестрой, работавшей там осветителем.

- Вдохнула эту "пыль", заразилась и не могу от этого никак отойти. И не собираюсь, - смеется Мунира.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Театр "Сатирикон" отмечает 110-летие Аркадия Райкина

Таджикский театр ставит русскую и зарубежную классику, а также пьесы современных таджикских драматургов. В Ярославль, в частности, он привез спектакль по произведениям Антона Чехова "Ночь в театре". Но все постановки идут исключительно на русском языке.

А вот репертуар самого старого русского зарубежного театра - 176-летнего Тбилисского государственного русского драмтеатра имени Грибоедова - по словам его директора Николая Свенцицкого, на 98 процентов состоит из русской классики.

- При этом 96 процентов зрителей в нашем театре - это титульная нация. Вот она, победа русского языка и русского искусства! - говорит Николай Свентицкий.

Постановкой этого театра ("Шинель" по повести Николая Гоголя), кстати, фестиваль с большим успехом открылся. Причем в трактовке режиссера Автандила Варсимашвили перед зрителем предстали не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые "разыгрывают "Шинель" прямо здесь и сейчас". И в этом спектакле Акакий Акакиевич мечтает отнюдь не о шинели, а о любви, которую у него отнимают…

По словам Ираклия Хинтбы, гендиректора Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера из Абхазии, для русских зарубежных театров такой фестиваль - серьезнейший мотивационный фактор.

- Мы в течение года готовимся к фестивалю такого уровня, стараемся соответствовать, стараемся удивить. Это один из важных факторов, которые влияют на нашу деятельность и на наше сегодняшнее развитие, - пояснил Хинтба.

Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета
В Театре им. Ленсовета выпустили премьеру "Шутки Достоевского"

Аналогичного мнения его коллега из Беларуси, худрук Национального академического драмтеатра имени Горького Сергей Ковальчик, рассказавший, что после фестиваля "коллектив театра очень долго живет в состоянии творческого возбуждения, которое сказывается и на прокате спектаклей, и на репетиционном процессе, и даже в жизни: люди очень много рассказывают своим соотечественникам о России".

Абхазский театр уже показал на фестивале спектакль "Солярис" по роману Станислава Лема (постановка номинанта "Золотой маски" Артема Устинова), поражающий зрителей "не только философской и эмоциональной глубиной, но и невероятной визуальной красотой, а также напряжением настоящего триллера" (из аннотации к спектаклю). В течение фестивальной недели зрители увидят также уже упомянутую постановку "Ночь в театре", спектакль "Коста" Юго-Осетинского государственного драмтеатра имени К. Хетагурова, привезенную из Минска "Крейцерову сонату", "Мещан" Государственного русского драмтеатра имени Чехова из Молдовы и спектакль "Циолковский" ярославского театра имени Волкова, на сцене которого проходят все показы.

- Русский язык стал языком межнационального общения, который связал все такие прекрасные, удивительные, разнообразные, цветущие культуры. Этот язык не подавляет, а просто дает больше возможностей тем людям, которые на нем общаются, - считает худрук Волковского театра Сергей Пускепалис. - Он основа, ниточка, может быть, невидимая, но очень крепкая, и когда она создана естественным образом, совершенно ненасильственно, когда она дает возможность коммуницировать разнообразным культурам, не это ли надо беречь? Не это ли надо уважать?

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль РГ-Фото

Главное сегодня

Песков заявил об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней
За сутки в России подтверждено 36 582 случая СOVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме
В Хакасии вводится режим повышенной готовности
Нерабочие дни в московских театрах и музеях. Главное в вопросах и ответах
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора