В Ярославле покажут спектакли из шести стран

В Ярославле открылся третий фестиваль русских зарубежных театров.

В этом году на родину первого русского общедоступного профессионального театра свои работы привезли русскоязычные театры из Грузии, Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Молдовы, Таджикистана.

Первый раз такой театральный съезд-смотр зарубежных коллективов, говорящих на сцене исключительно по-русски, состоялся в 2019 году. Со слов директора ярославского театра имени Федора Волкова Айрата Тухватуллина, главная задача фестиваля - развитие профессионального сотрудничества с русскими театрами, работающими за пределами РФ, а также обсуждение творческих и практических вопросов их деятельности.

К сожалению, из-за ковидных ограничений некоторые мероприятия - расширенные мастер-классы, творческие встречи - пришлось перевести в онлайн-формат, но показы спектаклей проходят вполне традиционно, хотя и с учетом всех санитарных требований.

- Для театрального, профессионального искусства не существует преград ни политических, ни санитарно-эпидемиологических, - высказала общее мнение всех участников фестиваля заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. - Самое главное - желание быть вместе, работать, ежедневно выходить к зрителю и говорить о том, к чему всегда призывала русская классическая литература и драматургия, о самом лучшем, что есть в человеке, - стремлении к жизни, к прекрасному и доброте.

Насколько сильно это желание - доказывает, например, уже сам факт существования Государственного русского драмтеатра имени Владимира Маяковского из Душанбе. По словам его директора Муниры Дадаевой, у театра, открытого в 1937 году, сегодня нет даже своего здания (в 2016-м оно было снесено согласно генплану реконструкции столицы Таджикистана), труппу приютил в своих помещениях Таджикский академический театр драмы имени А. Лохути. Но театр жив и надеется, что наконец обретет свой дом.

- Бывают у нас минуты, когда в отчаянии опускаются руки от того, что у нас малая сцена, всего сто посадочных мест, что мы где-то на чердачке. Но мы знаем, что будет фестиваль, опять собираемся и с огромным желанием творим, - рассказывает Мунира.

По ее словам, к русскому языку в Таджикистане интерес очень большой, во всех районах строятся русские школы, и кроме собственно творчества труппа тоже… дает уроки русского.

- К нам на сказки приводят детей, иногда совсем не владеющих русским языком, с просьбой позаниматься с ними, и мы сначала показываем постановку, а потом начинаем со зрителями беседовать, и так они учат язык. Поэтому у нас важная миссия, и мы очень этим гордимся, - продолжает Мунира Дадаева, сама окончившая русскую школу, российский вуз и в четыре года попавшая в закулисье этого театра вместе со старшей сестрой, работавшей там осветителем.

- Вдохнула эту "пыль", заразилась и не могу от этого никак отойти. И не собираюсь, - смеется Мунира.

Таджикский театр ставит русскую и зарубежную классику, а также пьесы современных таджикских драматургов. В Ярославль, в частности, он привез спектакль по произведениям Антона Чехова "Ночь в театре". Но все постановки идут исключительно на русском языке.

А вот репертуар самого старого русского зарубежного театра - 176-летнего Тбилисского государственного русского драмтеатра имени Грибоедова - по словам его директора Николая Свенцицкого, на 98 процентов состоит из русской классики.

- При этом 96 процентов зрителей в нашем театре - это титульная нация. Вот она, победа русского языка и русского искусства! - говорит Николай Свентицкий.

Постановкой этого театра ("Шинель" по повести Николая Гоголя), кстати, фестиваль с большим успехом открылся. Причем в трактовке режиссера Автандила Варсимашвили перед зрителем предстали не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые "разыгрывают "Шинель" прямо здесь и сейчас". И в этом спектакле Акакий Акакиевич мечтает отнюдь не о шинели, а о любви, которую у него отнимают…

По словам Ираклия Хинтбы, гендиректора Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера из Абхазии, для русских зарубежных театров такой фестиваль - серьезнейший мотивационный фактор.

- Мы в течение года готовимся к фестивалю такого уровня, стараемся соответствовать, стараемся удивить. Это один из важных факторов, которые влияют на нашу деятельность и на наше сегодняшнее развитие, - пояснил Хинтба.

Аналогичного мнения его коллега из Беларуси, худрук Национального академического драмтеатра имени Горького Сергей Ковальчик, рассказавший, что после фестиваля "коллектив театра очень долго живет в состоянии творческого возбуждения, которое сказывается и на прокате спектаклей, и на репетиционном процессе, и даже в жизни: люди очень много рассказывают своим соотечественникам о России".

Абхазский театр уже показал на фестивале спектакль "Солярис" по роману Станислава Лема (постановка номинанта "Золотой маски" Артема Устинова), поражающий зрителей "не только философской и эмоциональной глубиной, но и невероятной визуальной красотой, а также напряжением настоящего триллера" (из аннотации к спектаклю). В течение фестивальной недели зрители увидят также уже упомянутую постановку "Ночь в театре", спектакль "Коста" Юго-Осетинского государственного драмтеатра имени К. Хетагурова, привезенную из Минска "Крейцерову сонату", "Мещан" Государственного русского драмтеатра имени Чехова из Молдовы и спектакль "Циолковский" ярославского театра имени Волкова, на сцене которого проходят все показы.

- Русский язык стал языком межнационального общения, который связал все такие прекрасные, удивительные, разнообразные, цветущие культуры. Этот язык не подавляет, а просто дает больше возможностей тем людям, которые на нем общаются, - считает худрук Волковского театра Сергей Пускепалис. - Он основа, ниточка, может быть, невидимая, но очень крепкая, и когда она создана естественным образом, совершенно ненасильственно, когда она дает возможность коммуницировать разнообразным культурам, не это ли надо беречь? Не это ли надо уважать?