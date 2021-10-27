В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

В подмосковном Красногорске в жилом доме взорвался газ.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел в пятиэтажном доме на Железнодорожном проезде, 9. Взрыв раздался на последнем этаже, волной выбиты стекла, повреждена перегородка, которая не является несущей.

Информация о пострадавших уточняется, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры. Началась проверка, сотрудники ведомства дадут оценку работе организаций, ответственных за безопасность газового оборудования. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.