В столице реализуются программы реновации жилья и модернизации социальной инфраструктуры

Несмотря на пандемию, COVID-19 и периодические подъемы заболеваемости, которые вынуждают московские власти то и дело прибегать к ограничительным мерам, экономика столицы не только компенсировала спад 2020 года, но и превзошла уровень доковидного 2019 года. В частности, приобрели опыт работы в новых условиях и продолжают успешно идти вперед строители. Это позволяет отрасли уверенно смотреть и в будущее, строить планы, как и прежде, на три года вперед.

Заглянем же в Адресную инвестиционную программу Москвы, недавно принятую столичным правительством на 2022-2024 годы. Город направляет на ее реализацию 2 триллиона 177 миллиардов рублей, планируя построить более 700 городских объектов. Как эти новостройки изменят жизнь Москвы и москвичей? Насколько реальны эти планы?

Большое кольцо закругляется

Как и в течение всего последнего десятилетия, первой строкой в АИП идет метростроение. За три ближайшие года планируется построить 58,5 километра новых линий и 25 новых станций. Как напомнил недавно на встрече с журналистами руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, на бюджетных стройках города сейчас работает 60 тысяч человек. Это, по его словам, минимальное количество для того, чтобы не останавливалось сооружение самых важных объектов. Тысяч 15 рабочих еще бы не помешало. Но при нынешних сложностях из-за коронавируса на границах привлечь мигрантов сложно, нет лишних рук и в российских регионах, где тоже активно ведется жилищное строительство. Тем не менее метро в Москве строится четко по плану: до конца этого года должны быть готовы в общей сложности 11 станций. Две из них - "Народное Ополчение" и "Мневники" и кусок Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной 4,6 километра были введены в строй еще 1 апреля. Запуская их, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что "Народное Ополчение", получавшая свое название в память ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов, в недалеком будущем станет еще и пересадочной на новую Рублево-Архангельскую линию, прокладка которой начнется в текущем году и активно развернется в течение предстоящей трехлетки. А станция "Мневники", по его словам, станет воротами в Мневниковскую пойму, где уже строится новый комфортный городской район.

Москва направляет на реализацию адресной инвестиционной программы 2 триллиона 177 миллиардов рублей, планируя построить более 700 городских объектов

Впереди ввод еще девяти новых станций и станции "Каховской" после реконструкции. В том, что и они все будут вовремя сданы в эксплуатацию, можно не сомневаться, так как технический пуск этой девятки уже проведен. Причем произошло это, образно говоря, тремя залпами. 11 сентября состоялся техпуск станций "Мневники", "Кунцевской" и "Давыдково", 16 сентября - еще трех: "Аминьевской", "Мичуринского проспект" и "Проспекта Вернадского". А через неделю - "Новаторской", "Воронцовской" и "Зюзино". Все станции, а также реконструированную "Каховскую" намечено запустить уже с пассажирами до конца 2021 года. "Никогда мы не запускали одновременно столько станций и сразу такой протяженный участок метро - длиной 20 километров", - сказал, давая старт последней тройке, глава города.

На Большом кольце до конца года с учетом уже 12 действующих заработают 22 станции. Всего их, напомню, на самой длинной кольцевой линии под землей в мире длиной 70 километров 31. Таким образом, уже в этом году заработают две трети станций. Еще девять станций планируется ввести в строй в 2022-м или в самом начале 2023 года. Это "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". А также после реконструкции будут открыты станции "Варшавская" и "Каширская". По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, с вводом БКЛ москвичи будут экономить в среднем по 30 минут на каждой поездке в метро. Жителям окраин при поездках из одного района в другой не придется больше ездить в центр города, чтобы на старой кольцевой пересесть с одной радиальной линии на другую. Они смогут сделать это гораздо раньше, так как Большое кольцо находится от существующего в десяти километрах ближе к границам города. Это существенно разгрузит и радиальные линии, многие из которых сейчас перегружены. А значит, в метропоездах станет свободнее, а сами поездки под землей станут комфортнее. Просторнее станет и на дорогах после того, как многие москвичи пересядут с личных авто на метро.

Еще одна новая станция появится и на старой Кольцевой - "Суворовская". Расположится она между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и станет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Возможность ее строительства прорабатывалась еще в 1990-х годах, но тогда от проекта отказались из-за технических сложностей сооружения и высокой стоимости. Сейчас к этому вопросу вернулись, решение о строительстве "Суворовской" принято.

Появится на карте метро Москвы совершенно новая Троицкая линия, которая пройдет от станции "ЗИЛ" до Новой Москвы, существенно улучшив транспортную ситуацию на юго-западе и юге Москвы.

Головной участок этого почти 40-километрового радиуса откроется уже в 2024 году. Кроме того, за три года будет введен участок Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до аэропорта Внуково. Так Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в котором метро подходит почти к трапу самолета. Люблинско-Дмитровская линия подземки от станции "Селигерская" дойдет до поселка Северный, где заработает станция "Физтех". Сокольническая ветка, давно вышедшая за МКАД, двинется по Новой Москве еще дальше - от "Коммунарки" до станции "Новомосковской". Активно развернутся и работы по строительству двух новых радиальных линий - Рублево-Архангельской и Бирюлевской, а также участка Арбатско-Покровской линии до района Гольяново. На фоне таких масштабов цель, которую поставили власти еще десять лет тому назад - сделать метро в шаговой доступности от дома для 90 процентов москвичей, уже не кажется недостижимой. Тогда на таком расстоянии его имели лишь 75 процентов жителей столицы.

Самый короткий путь

Останется в числе приоритетов для столичных властей как минимум до 2030 года и развитие дорожной сети. Напомню, за последнее десятилетие в городе построено более 1000 километров новых дорог. На ближайшие три года в АИП заложена прокладка еще 285 километров. "Но если сейчас город занят в основном вылетными магистралями и хордами, то в ближайшем будущем главным для него станет создание внутриквартальных связок и подъездов к районам реновации и реорганизуемым промзонам", - рассказал журналистам Рафик Загрутдинов.

Пока же ключевыми стройками, подчеркнул он, остаются три хорды и Южная рокада общей протяженностью 138 километров. По оценке Сергея Собянина эти магистрали определят транспортный каркас города на годы вперед. Благодаря им доступнее станут 73 района города, а также десятки кварталов реновации. Самую первую из них, Северо-Западную, напомним, в строй ввели еще в 2019 году. В сентябре этого года ее соединили с Северо-Восточной хордой. "И уже сейчас можно проехать по скоростной бессветофорной трассе с запада на юго-восток до Некрасовки, - продолжал Загрутдинов. - Правда, есть на этом пути еще кусочек, который приходится объезжать по дублеру. Но скоро там, у Ботанического сада, завершится сооружение эстакады и дорога будет прямой. Соединить все строящиеся хорды, включая Юго-Восточную и Южную рокаду, строители намерены в 2023 году. "Мэр ставит перед нами задачу, чтобы огромный транспортный поток, который движется сегодня из Подмосковья, мог проезжать Москву, минуя исторический центр города. Хорды такую возможность дадут. Они разгрузят и Третье транспортное кольцо, и Садовое кольцо, и МКАД, улучшив транспортную ситуацию в целом по городу. И мы постараемся уложиться в срок", - заявил Загрутдинов.

Город гарантировал участникам программы реновации предоставление нового жилья в том же районе. Так и происходит

О том, что столице потребуются такие хордовые магистрали, речь шла еще в семидесятые годы прошлого века. Но только сейчас, спустя полвека, проект, который разгрузит большую часть вылетных дорог Москвы, уже близок к завершению. Что интересно? Хорды, которые большей частью проходят не просто по земле, а по тоннелям, эстакадам и другим искусственным сооружениям, настолько изменили подъезд к столице, что, въезжая на одну из них, жители регионы часто даже не узнают мест, по которым проезжают. Остается довериться навигатору. И что самое удивительное, он действительно через обещанное время выводит вас к нужному адресу, иногда с самой неожиданной стороны.

Строительство кардинально изменило и продолжает менять и давно существующие трассы. Например, МКАД. Восемнадцать устаревших развязок с клеверными съездами, на которых у встречных машин то и дело происходили ДТП, заменили суперсовременные сооружения с направленными скоростными и абсолютно безопасными съездами. Впереди реконструкция еще четырех развязок: на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня. Все они уже в работе. Последняя, по словам Рафика Загрутдинова, позволит разгрузить один из самых загруженных участков на Кольцевой магистрали и даст выезд автомобилистам на МКАД с Южной рокады.

Есть еще дорожные стройки, завершение которых порадует москвичей в самое ближайшее время. "Мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня мы построим до конца 2021 года", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Вид на новоселье из окна

Все большие обороты продолжает набирать программа реновации. О том, какое она занимает место в планах правительства Москвы, можно также судить по Адресной инвестиционной программе на ближайшую трехлетку. В ней записано: построить в 2022-2024 годах 5,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 5 миллионов квадратных метров по программе реновации. В новые дома переедут свыше 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.

В 2017-м, когда программа только обсуждалась, мало кто из москвичей верил, что ее реализация может пойти такими темпами. Ведь у столицы уже был опыт расселения "хрущевок": предыдущее правительство города занималось этим два десятка лет, а завершать намеченные планы досталось еще и нынешнему составу. А ведь тогда под снос шли всего 1776 домов первого периода индустриального домостроения! Тут же город замахнулся обеспечить новыми квартирами более миллиона жителей из пяти с лишним тысяч домов! Но вот прошло три года. "Более двух миллионов "квадратов" для переселенцев по программе реновации уже построено. Строительство еще 2,6 миллиона идет, а примерно 3 миллиона квадратных метров - проектируется, - подвел недавно промежуточные итоги заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Почти 42 тысячи москвичей уже справили новоселье". Судя по этому, и задача, поставленная в АИП, строителям вполне по плечу.

Что еще важно? Новостройки для участников программы реновации строятся по всей столице. "Только за девять месяцев этого года введены в эксплуатацию 63 дома жилой площадью порядка миллиона квадратных метров, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Лидерами среди округов, где введено больше всего новостроек, стали Юго-Восточный округ - 12 домов, Северный - 10, Восточный - 9 домов. Это втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". Не тормозят выполнение программы ни дефицит кадров, ни резкое подорожание строительных материалов, которое произошло этим летом в Москве, как и по всей стране. Но программа реновации финансируется бюджетом города в полном объеме. Вот и на 2022-2024 год на нее предусмотрено направить 139,2 миллиарда рублей. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 85 стартовых домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров и начать переселение еще около 43 тысяч горожан из 242 домов, идущих под снос.

Единственной проблемой, которая сдерживает реновацию, остается дефицит земли. Дело в том, что город гарантировал участникам программы предоставление нового жилья в том же районе. Так и происходит. Многие новоселы наблюдают из окон своих квартир весь процесс строительства своего будущего дома, что называется, от первого колышка. А когда начинается переезд, всякую мелочовку просто пешком переносят из квартиры в квартиры. Чтобы и впредь сохранить такую возможность, город свободные участки земли направляет в первую очередь именно под реновацию. Недавно, например, было утверждено десять новых стартовых площадок, расположенных в девяти районах города: Мещанском, Таганском, Лианозово, Марфино, Отрадное, Свиблово, Котловке, Стрешнево и Щукино. Там можно будет построить 126 тысяч "квадратов" нового жилья и обеспечить квартирами 4,7 тысячи москвичей из 26 отживших свое домов. Отселенные дома идут под снос - первые 64 дома в городе уже снесены, еще 51 готовится к демонтажу. И чем больше их будет сноситься, тем легче подбирать стартовые площадки под новые дома, наращивая таким образом и масштаб нового строительства.

Чем больше сносят старых домов, тем легче подбирать стартовые площадки под новые, наращивая масштаб строительства

Не забывают городские власти и о другом своем обещании: обеспечить новоселов не только жильем, но и всей необходимой социальной инфраструктурой неподалеку от дома. На это в АИП предусмотрено еще 150 миллиардов рублей, из которых 62,7 миллиарда планируется направить на объекты здравоохранения, 32,9 миллиарда - на здравоохранение, 16 миллиардов - на объекты спорта. В частности, в 2022-м -2024 годах спортивную инфраструктуру столицы пополнят 23 физкультурно-оздоровительных комплекса и целый ряд уникальных объектов. Среди них международные центры самбо и бокса, ледовый дворец, спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, серфинг-парк "Волна".

Рафик Загрутдинов открывает движение автотранспорта по Богородскому путепроводу. Фото: Олеся Курпяева

На новый уровень

Усилия, которые вкладывает столица уже не первый год в перестройку московского здравоохранения, тоже дают свои плоды. Тысячи москвичей спасла больница в Коммунарке, которая оказалась очень кстати построенной к самому началу пандемии коронавируса. Этот гигантский комплекс, возведенный по самым современным требованиям к медицине, и сейчас продолжает развиваться. В этом году там введен инфекционный корпус, до конца года завершится строительство родильного дома и амбулаторно-поликлинического корпуса. В районе Нагатинский Затон первых пациентов принимает поликлиника, каких еще не было в Москве. Под ее крышей разместились целых три лечебных учреждения- детская и взрослая поликлиника, а также женская консультация. У каждой - отдельный вход, что особенно важно в пору разгула опасного вируса, суперсовременное диагностическое и лечебное оборудование, комфортабельные условия и для пациентов, и для медперсонала, какие увидишь далеко не в каждой частной поликлинике. Это первая поликлиника в городе, сразу построенная по новым стандартам, к которым город сейчас вынужден подтягивать поликлиники постройки 60-х годов прошлого века, а будет их целая сеть. В частности, в следующем году планируется построить еще 16.

В Международном медицинском кластере Сколково построен терапевтический корпус - развитие этого кластера так же продолжится и в 2022-2024 годах. В Новомосковском округе и в районе Даниловский ввели в эксплуатацию подстанции скорой медицинской помощи, в планах на три года - сооружение подстанции "Скорой помощи" в городе Щербинка. В общей сложности департамент строительства сейчас одновременно возводит более 30 медицинских объекта общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Такая же глобальная стройка этажей здоровья продолжится и до 2025 года. К этому времени намечено построить более 70 новых объектов здравоохранения.

Один из самых интересных среди них - лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. Москвичам он известен, как один из шести якорных онкологических стационаров столицы. В среднем за год здесь проходят диагностику и лечение порядка 30 тысяч больных. А за опытом лечения рака легких, желудка, малоинвазивной хирургии поджелудочной железы в центр приезжают хирурги из многих стран мира. Расположенный в корпусах 50-70-х годов постройки прошлого века центр сумел привести часть помещений к виду, которого можно не стыдиться. "Например, блок реанимации у нас оборудован просто шикарно, но пользоваться и им все равно неудобно, так как расположен он на малых площадях", - рассказывал "РГ" директор центра, главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

Ни новой логистики, ни новых технологий разместить там было невозможно. Вот почему город принял решение проектировать новую клинику: "Самую лучшую, самую современную, какую только можно только представить", - пообещал Сергей Собянин. Строить начали в 2020-м, снеся два старых корпуса. "Сегодня девятиэтажный корпус уже готов, в завершающей стадии фасадные работы и остекление, устройство наружных инженерных коммуникаций", - рассказал Рафик Загрутдинов. Строительство завершится уже в следующем году.

Из 480 коек в ней 422 предназначены для круглосуточного стационара, 38 - для отделения реанимации и интенсивной терапии, 20 - для отделения краткосрочного пребывания, 90 мест - дневной стационар. Все палаты будут оборудованы кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. Проектом предусмотрены и специальные комнаты, в которых можно поговорить с врачами и психологами, уютные зоны ожидания. Родственники хотели бы взять уход за пациентом на себя? И такая возможность заложена. А еще - везде очень много света, который попадает в здание через шесть атриумов и большие окна. И, конечно, самое лучшее, самое современное оборудование - его запланировано закупить более 800 наименований.

По самым современным стандартам уже начато и строительство лечебно-диагностических комплексов детской городской больницы св. Владимира и инфекционной клинической больницы № 1, которые планируется достроить в следующем году. Кроме того, планируется построить за это время медицинский корпус городской клинической больницы № 13, четыре скоропомощных стационара для НИИ имени Склифосовского, Боткинской больницы, городской клинической больницы № 15 имени Филатова и городской больницы имени Буянова. Все эти новостройки не только не уступают лучшим европейским клиникам, но зачастую и превосходят их.