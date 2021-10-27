В Военном университете МО открыли памятник Александру Невскому

В среду, 27 октября в Москве на территории Военного университета Минобороны РФ торжественно открыли памятник великому русскому полководцу князю Александру Невскому.

В церемонии участвовали председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора Александр Девятко, наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, командный и профессорско-преподавательский состав вуза, его адъюнкты, слушатели и курсанты.

В Военном университете этот памятник установили не только в память о величайших заслугах и победах русского князя, но и потому, что вуз с недавних пор носит имя Александра Невского. Это почетное наименование учебному заведению присвоили в 2021 году. Надо иметь в виду, что той чести удостоилось одно из старейших военно-учебных заведений России. В 2019-м Военный университет отметил 100-летие.

Вуз является своего рода правопреемником знаменитой Военно-политической академии имени В. Ленина и еще ряда армейских учебных заведений - Военного института иностранных языков, Военно-юридической академии, Военно-финансовой академии и Львовского высшего военно-политического училища.

Справка "РГ"

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации - ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных сил РФ по проблематике гуманитарного, социального, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров.

К основным штатным структурным подразделениям университета относятся 51 кафедра, 10 факультетов (в том числе внебюджетный), военный институт, пять центров, три научно-исследовательских отдела, отделы и службы, подразделения обеспечения.

Занятия в Военном университете проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения. Там сформирована информационно-образовательная среда. По всем учебным дисциплинам разработаны электронные учебники. Курсантам и профессорско-преподавательскому составу обеспечен свободный доступ к электронной библиотечной системе Военного университета и электронной библиотеке Минобороны России.

Современная спортивная база вуза позволяет качественно проводить там как учебные занятия по физической подготовке, так и соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта.

Личный состав Военного университета ежегодно 9 мая принимает участие в военном параде на Красной площади Москвы.