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27.10.2021 21:05
Рубрика: Власть

В Военном университете МО открыли памятник Александру Невскому

Текст: Юрий Гаврилов
В среду, 27 октября в Москве на территории Военного университета Минобороны РФ торжественно открыли памятник великому русскому полководцу князю Александру Невскому.
Фото: предоставлено Минобороны РФ Фото: предоставлено Минобороны РФ
Фото: предоставлено Минобороны РФ

В церемонии участвовали председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора Александр Девятко, наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, командный и профессорско-преподавательский состав вуза, его адъюнкты, слушатели и курсанты.

Фото: Александр Корольков
В ГИМ открывается выставка о святом благоверном князе Александре Невском

В Военном университете этот памятник установили не только в память о величайших заслугах и победах русского князя, но и потому, что вуз с недавних пор носит имя Александра Невского. Это почетное наименование учебному заведению присвоили в 2021 году. Надо иметь в виду, что той чести удостоилось одно из старейших военно-учебных заведений России. В 2019-м Военный университет отметил 100-летие.

Вуз является своего рода правопреемником знаменитой Военно-политической академии имени В. Ленина и еще ряда армейских учебных заведений - Военного института иностранных языков, Военно-юридической академии, Военно-финансовой академии и Львовского высшего военно-политического училища.

Справка "РГ"

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации - ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных сил РФ по проблематике гуманитарного, социального, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров.

К основным штатным структурным подразделениям университета относятся 51 кафедра, 10 факультетов (в том числе внебюджетный), военный институт, пять центров, три научно-исследовательских отдела, отделы и службы, подразделения обеспечения.

Занятия в Военном университете проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения. Там сформирована информационно-образовательная среда. По всем учебным дисциплинам разработаны электронные учебники. Курсантам и профессорско-преподавательскому составу обеспечен свободный доступ к электронной библиотечной системе Военного университета и электронной библиотеке Минобороны России.

Современная спортивная база вуза позволяет качественно проводить там как учебные занятия по физической подготовке, так и соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта.

Личный состав Военного университета ежегодно 9 мая принимает участие в военном параде на Красной площади Москвы.

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