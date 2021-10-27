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27.10.2021 11:37

Воронежским аграриям помогут развивать производство

Субсидии на выращивание зерновых и переработку пищевого сырья получат предприятия АПК в Воронежской области в 2022 году. Всего на господдержку аграриев планируют направить свыше 7,5 миллиарда рублей, из них более 2,7 миллиарда выделит регион.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Об этом стало известно по итогам очередной встречи депутатов облдумы с представителями исполнительных органов власти. Совещания проводятся накануне нулевого чтения бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова. В обсуждении перспектив аграрной политики приняли участие председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава комитета по аграрной политике Александр Евсеев.

Фото: Воронежская областная Дума
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В текущем году на господдержку аграриев Воронежской области выделено почти 7,5 миллиарда рублей, в том числе около 2,5 миллиарда - из казны региона. По объему финансирования отрасли воронежцы занимают второе место в ЦФО. Причем самая весомая доля средств (29 процентов от общего объема) приходится на пищевую и перерабатывающую промышленность. Уже распределено примерно две трети от лимита, те или иные меры поддержки получило почти 850 фермеров и предприятий АПК.

Как рассказал руководитель департамента аграрной политики Алексей Сапронов, регион получил из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Это полностью покрывает потребности потенциальных получателей субсидий. В этом году было введено новое направление поддержки - возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

В 2022-м на "аграрные" программы Воронежская область получит из федерального бюджета более 4,8 миллиарда рублей, а в рамках софинансирования добавит еще более миллиарда. Кроме того, на направления поддержки, которые реализуются исключительно за счет казны региона, планируется направить еще более 1,7 миллиарда.

Также депутаты обсудили новую инициативу Минсельхоза России, касающуюся предоставления грантов на поддержку агротуризма. Максимальная сумма, которую смогут получить субъекты микро- и малого предпринимательства из числа сельхозпроизводителей, составляет 10 миллионов рублей.

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