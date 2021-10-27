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Рубрика: Экономика

Электричка прописалась в городе

Железная дорога улучшила транспортные связи в столице
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 247(8598)
Московские центральные диаметры за два года работы сделали общественный транспорт доступнее для 4 миллионов человек, а Московское центральное кольцо фактически стало 14-й наземной линией метро и улучшило транспортную доступность 34 районов Москвы.
Электропоезда в Москве стали полноценным городским транспортом. Фото: Виктор Авдеев Электропоезда в Москве стали полноценным городским транспортом. Фото: Виктор Авдеев
Электропоезда в Москве стали полноценным городским транспортом. Фото: Виктор Авдеев

Сегодня МЦД и МЦК востребованы пассажирами: в день по ним передвигаются более миллиона горожан. За год работы МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 130 миллионов человек. МЦК в сентябре этого года исполнилось пять лет, и за все время пассажиропоток здесь перевалил за 633 миллиона пассажиров. Почти во всех крупных европейских городах есть примеры интеграции железнодорожной инфраструктуры и метро. Это, например, S-Bahn в Германии, RER во Франции, Overground в Лондоне. К примеру, система пригородно-городского железнодорожного транспорта в Большом Лондоне и Хартфордшире - London Overground запущена в 2007 году и сейчас в ней 112 станций. Ежегодно этим видом транспорта пользуются более 190 миллионов пассажиров.

Москва запустила новый проект - Московские центральные диаметры (МЦД) в конце 2019 года. Фактически это новые наземные ветки метро, которые связывают столицу с областью. По подсчету экспертов, реализация всего проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов. МЦД, в отличие от обычных электричек, не привязаны к конкретным вокзалам и проходят через всю Москву.

Маршрут МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" связал Белорусское и Савеловское направления (Одинцово - Лобня). Маршрут МЦД-2 "Курско-Рижский" - Курское и Рижское (Нахабино - Подольск). Их выбрали, потому что железнодорожная инфраструктура на этих участках была почти готова к работе в обновленном режиме. Эти направления хорошо связаны с метрополитеном и МЦК. Общая протяженность первых двух диаметров - 132 километра, на них открыто 60 станций, в будущем количество станций увеличится до 66. С 20 станций можно сделать пересадки на метро и МЦК, в перспективе их станет 27.

На МЦД курсирует новейший поезд городского типа "Иволга", полностью спроектированный и собранный в России. "Иволга" бесшумна, не вибрирует, идет плавно. Также пассажиров перевозят поезда ЭП2Д, "Ласточка" и "Аэроэкспресс". Возраст подвижного состава не более трех лет.

"Иволга оборудована дисковыми тормозами, благодаря этому при торможении в воздух улетает меньше металлической пыли. В целом современные электропоезда превосходят свои ранние версии как по комфортабельности, так и в плане используемых технологий", - говорит Андрей Гуляев, технический директор - главный инженер Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

МЦК функционирует в Москве уже пять лет. Сегодня открыта 31 станция, можно сделать 26 пересадок на метро и 10 - на железнодорожные станции, в том числе на четыре станции Московских центральных диаметров. График работы кольца приближен к графику метрополитена.

МЦК продолжает активно развиваться и интегрироваться с другими видами транспорта. В 2022 году планируют соединить МЦК с Киевским направлением железной дороги - единственной радиальной линией, где еще нет пересадки на наземное кольцо. Это получится сделать благодаря строительству соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями, которое ведется для запуска МЦД-4.

У территорий близ железной дороги большой потенциал для строительства жилья

МЦК - это экологичный вид транспорта. "За все время работы "Ласточек" на МЦК за счет рекуперации - в режиме торможения двигатели поездов переводятся в генераторный режим, превращая кинетическую энергию в электро - было сэкономлено более 200 млн кВт/ч электроэнергии. На 40-60 процентов меньше электроэнергии для освещения станций, пассажирских платформ, других объектов железнодорожной инфраструктуры позволяют использовать системы освещения с интеллектуальной системой управления", - говорит Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса "Тошиба Рус".

На будущее у МЦК амбициозные планы: Face Pay, интервалы движения в три минуты и беспилотные поезда. При этом главная задача развития, по словам руководства столицы, это безопасное бесперебойное движение и рост пассажиропотока без дискомфорта для жителей близлежащих районов. Замкнутое кольцо стало идеальным полигоном для испытания новых технологий: безопасность обеспечивает отсутствие пересечений с автомобильными и пешеходными маршрутами, а современная инфраструктура и новейший подвижной состав - отличная техническая база для автоматизации.

"С появлением в районе станций метро, МЦК и МЦД жизнь в нем активизируется. Становится выгодным инвестировать в строительство, растут цены на жилье, развивается жилая инфраструктура: детские сады, школы, зоны отдыха. Это новые рабочие места и возможности для малого бизнеса, сферы услуг", - говорит Рамиль Сулейманов, генеральный директор ГК "АРТ Деливери".

По словам Сергея Нюхалова, заместителя директора по продажам ГК "Гранель", в удаленных от метро кварталах, рядом с которыми теперь проходит МЦК, квартиры подорожали до 5 процентов. Территории вокруг МЦК - зоны потенциального роста. У этих районов большой потенциал для редевелопмента и строительства жилья. Здесь много промзон, которые активно осваиваются.

"Например, МЦК "Нижегородская", которая станет частью одноименного ТПУ, уже стала одним из драйверов развития прилегающих кварталов, в котором улучшились транспортные связи. Сегодня Нижегородский район - один из самых перспективных с точки зрения развития. Он сильно выиграл от строительства Московского центрального кольца", - говорит эксперт.

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