Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке

Предстоящей зимой 26 судов на воздушной подушке будут использоваться для спасения пострадавших на воде акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Этот транспорт способен передвигаться по воде, заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 км/ч. Судна оснащены незамерзающими лобовыми стеклами. В зависимости от модификации в салоне можно разместить от 1 до 3 пострадавших в сопровождении дежурной смены и необходимые средства спасения - лестницу, спасательные доски, надувные устройства спасения из ледяной полыньи.

Напомним, что к работе в зимний период подготовлены и подвижные спасательные посты. Каждый укомплектован всеми необходимыми спасательными средствами, среди них - устройства с самозатягивающейся петлей для спасения животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи и надувной мотолодкой. В составе экипажа - от 3 до 5 спасателей.

Кстати, по прогнозу метеорологов, ноябрь в столице ожидается холоднее нормы. А снежный покров может образоваться к двадцатым числам последнего осеннего месяца.